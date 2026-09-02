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    ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ട് എ​ന്തി​നീ ‘ക​ടു​പ്പം’

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    തേ​യി​ല പ​ച്ച കൊ​ളു​ന്ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ല ഇ​ടി​ക്കാ​ൻ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ രം​ഗ​ത്ത്​
    ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ട് എ​ന്തി​നീ ‘ക​ടു​പ്പം’
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    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ജി​ല്ല​യി​ൽ തേ​യി​ല പ​ച്ച കൊ​ളു​ന്ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ വി​ല ഇ​ടി​ക്കാ​ൻ​ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ രം​ഗ​ത്ത്. ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രും ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​​ള്ള ര​ഹ​സ്യ ധാ​ര​ണ​യാ​ണ്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​​ക്ഷേ​പം. ന​ല്ല മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ തേ​യി​ല ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​ത്ത​നെ കൂ​ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് തേ​യി​ല പ​ച്ച കൊ​ളു​ന്ത് വാ​ങ്ങു​ന്ന ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രും ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ല ഇ​ടി​ച്ചു ക​ർ​ഷ​ക​രെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ​ക​ൾ തേ​യി​ല പ​ച്ച​ക്കൊ​ളു​ന്തി​നു കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 24 മു​ത​ൽ 26 രൂ​പ​വ​രെ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ചെ​റു​കി​ട തേ​യി​ല ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 12 രൂ​പ മു​ത​ൽ 16 രൂ​പ വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ൽ നേ​ട്ടം കൊ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ

    ജി​ല്ല​യി​ലെ തേ​യി​ല പ​ച്ച​ക്കൊ​ളു​ന്ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം മു​ൻ​മാ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്താ​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ നേ​ട്ടം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ​ക്കാ​ണ്. കൊ​ളു​ന്ത് വി​ല ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യ​നു​സ​രി​ച്ചു കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 12 രൂ​പ മു​ത​ൽ 16 രൂ​പ​വ​രെ​യാ​ണ് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ചെ​റു​കി​ട തേ​യി​ല ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വ​രു​ന്ന വാ​ഗ​മ​ൺ, ഉ​പ്പു​ത​റ, തോ​പ്രാം​കു​ടി, കാ​ൽ​വ​രി മൗ​ണ്ട്, പൂ​പ്പാ​റ, മൂ​ന്നാ​ർ, ദേ​വി​കു​ളം, ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി, വ​ണ്ടി​പെ​രി​യാ​ർ, പീ​രു​മേ​ട്, ച​പ്പാ​ത്ത്, എ​ല​പ്പാ​റ, അ​ണ​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ​ച്ച​ക്കൊ​ളു​ന്ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    ചെ​റു​കി​ട തേ​യി​ല ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ട്ട് ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ കൊ​ളു​ന്ത് കൊ​ണ്ടു​ചെ​ന്നാ​ൽ വേ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു തി​രി​ച്ചു വി​ടു​ക​യോ, ഗു​ണ നി​ല​വാ​രം മോ​ശ​മാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല മാ​ത്രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ര​തും ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഈ ​ഒ​ത്തു​ക​ളി​യാ​ണ് ചെ​റു​കി​ട തേ​യി​ല ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ​ക്ക് തേ​യി​ല ഫാ​ക്ട​റി ഉ​ട​മ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ല ഒ​രി​ക്ക​ലും ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​റി​ല്ല. ഈ ​വ​ർ​ഷം തേ​യി​ല കൃ​ഷി​യി​ൽ നി​ന്ന് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ്.

    പ​ച്ച കൊ​ളു​ന്ത് വ്യാ​പാ​ര കു​ത്ത​ക ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ​ക്ക്

    തേ​യി​ല പ​ച്ച കൊ​ളി​ന്തി​ന്‍റെ കു​ത്ത​ക വ്യാ​പാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​റു പ്ര​ധാ​ന ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രും അ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യ 60 ഉ​പ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന ലോ​ബി​യാ​ണെ​ന്ന് ചെ​റു​കി​ട തേ​യി​ല ക​ർ​ഷ​ക ഫെ​ഡ​റ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൈ. ​സി. സ്റ്റീ​ഫ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ടീ ​ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ച്ച കൊ​ളി​ന്ത് ത​റ വി​ല പോ​ലും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രും ഉ​ട​മ​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന ലോ​ബി​യാ​ണ്. ടീ ​ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തേ​യി​ല പ​ച്ച കോ​ളി​ന്തി​ന്‍റെ ത​റ വി​ല പോ​ലും 16 രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്.

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    News Summary - Why tough on farmers
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