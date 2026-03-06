Begin typing your search above and press return to search.
    Kattappana
    date_range 6 March 2026 11:56 AM IST
    date_range 6 March 2026 11:56 AM IST

    മോഷണം; വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ ഹാർഡ്​ ഡിസ്കും ആശുപത്രിയിലെ 25 കുപ്പി അരിഷ്ടവും കാണാനില്ല

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ്, ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം. വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്നു കം​പ്യൂ​ട്ട​റി​ന്‍റെ ഹാ​ർ​ഡ് ഡി​സ്ക‌് അ​പ​ഹ​രി​ച്ച മോ​ഷ്ടാ​വ്​ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 25 കു​പ്പി​യോ​ളം അ​രി​ഷ്ട​വും കൊ​ണ്ടു​​പോ​യി. ര​ണ്ട് ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് മോ​ഷ്‌​ടാ​വ് ഉ​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്.

    ഇ​രു ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ​യും പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ട്ട​പ്പ​ന പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്‌​ധ​ർ, ഡോ​ഗ് സ്കോ​ഡ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. രാ​വി​ലെ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സും ആ​ശു​പ​ത്രി​യും തു​റ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ്പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ട്ട​പ്പ​ന പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Theft; Hard disk from village office and 25 bottles of liquor from hospital missing
