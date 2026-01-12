Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightKattappanachevron_rightസെറാക്ക്​...
    Kattappana
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:52 AM IST

    സെറാക്ക്​ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം വേണം

    text_fields
    bookmark_border
    സെറാക്ക്​ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം വേണം
    cancel
    camera_alt

    സെറാ

    Listen to this Article

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ പ​ര​പ്പ് പാ​തി​രി​യി​ൽ ലി​ജോ-​സി​ന്ദൂ​ര ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൾ സെ​റാ​ക്ക്​ സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം വേ​ണം. മ​ജ്ജ​യി​ൽ ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സി​വി​യ​ർ അ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് അ​നീ​മി​യ എ​ന്ന മാ​ര​ക​രോ​ഗ​ത്തി​ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ് സെ​റ. ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് വ​രാ​വു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​രോ​ഗ​മാ​ണി​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റീ​ജ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​റി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി വെ​ല്ലൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. മ​ജ്ജ മാ​റ്റി​​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഏ​ക​മാ​ർ​ഗം.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കും തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കും വേ​ണ്ടി 50 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ ചെ​ല​വാ​കും. നാ​ട്ടു​കാ​രും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ ഉ​പ്പു​ത​റ ശാ​ഖ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു. (അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ന​മ്പ​ർ: 40391101153813 , IFSC Code KLGB 0040391). ഇ​തു​വ​രെ 21ല​ക്ഷം രൂ​പ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചു. ബാ​ക്കി തു​ക ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മേ​രി​കു​ളം പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ള​മ്പ​ള്ളി (ര​ക്ഷ), അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ൻ. ത​മ്പി (ചെ​യ​ർ), അ​ബി എ​ബ്ര​ഹാം പു​തു​മ​ന ( ജ​ന.​ക​ൺ), ആ​ല​ടി എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ശാ​ഖ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​ബി. വി​നോ​ദ് (ട്ര​ഷ) എ​ന്നി​വ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്മ​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി.

    ഒ​റ്റ ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വീ​ടു​ക​ളും ക​യ​റി പ​ണം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യം തേ​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newshelpwell-wishers
    News Summary - Serak needs the help of well-wishers
    Similar News
    Next Story
    X