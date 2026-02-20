Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kattappana
    Kattappana
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 10:46 AM IST

    ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന

    തൃ​ശൂ​ർ ഒ​ല്ലൂ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശിയായ യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ
    ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന
    ശ്രീ​ജി​ത്ത്, പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക​ഞ്ചാ​വ്​ പാ​ക്ക​റ്റും

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഡെ​ലി​വ​റി ആ​പ്പ് സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ഏ​ജ​ന്‍റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ ഒ​ല്ലൂ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​ജി​ത്തി​നെ​യാ​ണ് (24) 1.374 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ക​ട്ട​പ്പ​ന എ​ക്സൈ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത‌​ത്. ക​ട്ട​പ്പ​ന-​ഇ​ടു​ക്കി റോ​ഡി​ൽ മു​ള​ക​ര​മേ​ടി​ന്​ സ​മീ​പം സ്വ​കാ​ര്യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ റോ​ഡ​രു​കി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ യു​വാ​വ് ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡെ​ലി​വ​റി ബോ​യി​യാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പാ​ഴ്സ​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റ മ​റ​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ച്ച​വ​ടം.

    എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ലെ എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എം.​എ​ഫ്. അ​തു​ൽ ലോ​ന​ൻ, മ​നോ​ജ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ജോ​ബി തോ​മ​സ്, ടി.​എ. അ​നീ​ഷ്, എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ലി​ജോ ജോ​സ​ഫ്, പി.​കെ. ബി​ജു​മോ​ൻ, ജി.​പി. ഷി​ജി​ൽ, സി​ന്ധു വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, റോ​ണി ആ​ന്റ​ണി, വി.​എം. അ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത‌​ത്.

    TAGS:delivery serviceselling cannabis
    News Summary - Selling cannabis under the guise of delivery service
