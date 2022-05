നിരോധിത കീടനാശിനിയുടെ സാന്നിധ്യം; ഖത്തറിലേക്ക്​ അയച്ച ഏലക്ക തിരിച്ചയച്ചു

cancel By തോ​മ​സ് ജോ​സ് Listen to this Article ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ച്ച ഏ​ല​ക്ക​യി​ൽ കീ​ട​നാ​ശി​നി​യു​ടെ അ​മി​ത സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു. ഏ​ല​ക്ക​യി​ൽ മോ​ണോ​ക്രോ​പ്‌​റ്റോ​ഫോ​സ് എ​ന്ന നി​രോ​ധി​ത കീ​ട​നാ​ശി​നി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ച കീ​ട​നാ​ശി​നി​യാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഈ ​കീ​ട​നാ​ശി​നി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​താ​ണ് ഏ​ല​ക്ക തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

ഖ​ത്ത​ര്‍ മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ല്‍ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് അ​മി​ത അ​ള​വി​ൽ കീ​ട​നാ​ശി​നി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ല​ക്ക​ക്ക്​ വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മോ എ​ന്ന ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഏ​ലം ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍. യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ നേ​ര​​ത്തേ​​ത​ന്നെ ഇ​ടു​ക്കി ഏ​ല​ക്ക​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ല്‍ മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഏ​ല​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​ദേ​ശ വി​പ​ണി. എ​ന്നാ​ല്‍, തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി നി​ല​വാ​ര​ത്ത​ക​ര്‍ച്ച നേ​രി​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ടു​ക്കി ഏ​ല​ക്ക വി​ദേ​ശ വി​പ​ണി​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ട​തി​നാ​ൽ ഏ​ല​ക്ക വി​ല കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​യു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഏ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ത​ണ്ട് ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ണ്ടു​തു​ര​പ്പ​ൻ പു​ഴു​വി​നെ തീ​രെ​യാ​ണ് മോ​ണോ​ക്രോ​പ്‌​റ്റോ​ഫോ​സ് കീ​ട​നാ​ശി​നി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ഞ്ചി​കൃ​ഷി​ക്കും മ​റ്റ്​ ചി​ല വി​ള​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​കീ​ട​നാ​ശി​നി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​രോ​ധി​ച്ച ഈ ​കീ​ട​നാ​ശി​നി ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ്​ കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ ഈ ​കീ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഈ ​നി​രോ​ധി​ത കീ​ട​നാ​ശി​നി​യെ​ത​ന്നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. സ്‌​പൈ​സ​സ്​ ബോ​ർ​ഡ്‌ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രെ വേ​ണ്ട​വി​ധം ബോ​ധ​വ​ത്​​​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തും ഈ ​കീ​ട​നാ​ശി​നി​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ജൈ​വ​രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഏ​ലം കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ല​ക്ക മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കൂ​ടി​യ വി​ല​യ്ക്കാ​ണ് വി​റ്റ​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ഏ​ല​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യി​ടി​വി​നെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടാ​നും ജൈ​വ​കൃ​ഷി വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. ഏ​ലം കി​ലോ​ക്ക്​ 600-900 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി വി​ല. ഈ ​വ​ർ​ഷം സീ​സ​ണി​ല്‍ ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഏ​ലം ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പേ​രാ​ണ് ഏ​ലം കൃ​ഷി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് മാ​ത്രം ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യു​ണ്ടാ​യ വി​ല​ത്ത​ക​ര്‍ച്ച​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​രോ​ധ​ന​വും ഏ​ല​ക്കൃ​ഷി​യു​ടെ അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കു​മോ എ​ന്ന ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ. Show Full Article

News Summary -

Presence of banned pesticides; The cardamom sent to Qatar was returned