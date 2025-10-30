Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kattappana
    Posted On
    30 Oct 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    30 Oct 2025 11:12 AM IST

    ദേവപ്രിയ​ നാട്ടിലെത്തി; സ്വപ്​നവീടിന്​ തറക്കല്ലിട്ടു

    ദേവപ്രിയ​ നാട്ടിലെത്തി; സ്വപ്​നവീടിന്​ തറക്കല്ലിട്ടു
    ദേ​വ​പ്രി​യ​ക്ക്​ നിർമിച്ചുനൽകുന്ന വീ​ടി​ന്‍റെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ എം.​എം. മ​ണി എം.​എ​ൽ.​എ​

    നിർവഹിക്കുന്നു. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​വി. വ​ർ​ഗീ​സ്​ സമീപം

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ താ​ര​മാ​യ ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ ദേ​വ​പ്രി​യ​ ത​ന്‍റെ വീ​ടെ​ന്ന സ്വ​പ്നം സാ​ക്ഷാ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ ഉ​ള്ളി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​ക്ക​ട​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വ​പ്നം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ദേ​വ​ന​ന്ദ പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വീ​​​ടെ​ന്ന്​.

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ 38 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ​ത്തെ റെ​ക്കോ​ഡും ത​ക​ർ​ത്ത്​ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലു​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ദി​വ​സം ത​ന്നെ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി വീ​ടി​ന്റെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങ്​ ന​ട​ന്ന​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം ദേ​വ​ന​ന്ദ​ക്ക്​ പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ദേ​വ​പ്രി​യ​ക്കും സ​ഹോ​രി ദേ​വ​ന​ന്ദ​ക്കും സി.​പി.​എം ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് വീ​ട് പ​ണി​തു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മാ​പി​ച്ച സം​സ്‌​ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ലെ സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​മേ​റി​യ കാ​യി​ക താ​ര​മെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യു​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക്​ ദേ​വ​പ്രി​യ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഏ​തു​നി​മി​ഷ​വും ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ഴാ​വു​ന്ന വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ദേ​വ​പ്രി​യ​യും ദേ​വ​ന​ന്ദ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടം​ഗ കു​ടും​ബം ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ്‌​ഥ​ല​മോ വീ​ടോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ത​റ​വാ​ട് വീ​ട്ടി​ലെ ഷീ​റ്റു​മേ​ഞ്ഞ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം.

    കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട്​ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും മെ​മ​ന്‍റോ​ക​ളും സ്ഥ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ത​ട്ടി​ൻ​മു​ക​ളി​ലും ക​ട്ടി​ലി​ന​ടി​യി​ലും ചാ​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി​യാ​ണ് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​​ശേ​ഷം ദേ​വ​പ്രി​യ​യു​ടെ മ​നോ​വി​ഷ​മം കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ തി​രി​കെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വീ​ടി​ന്‍റെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യ ശേ​ഷം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴാ​റാ​യ പ​ഴ​യ വീ​ട് പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി.

    സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വീ​ടി​ന്റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യും ആ​ശം​സ​യ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യ വീ​ടി​ന് എം.​എം. മ​ണി എം.​എ​ൽ.​എ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു. 1000 ച​തു​ര​ശ്ര​യ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള വീ​ടാ​ണ് പ​ണി​തു​​ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​വി. വ​ർ​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കും.

    കാ​ൽ​വ​രി മൗ​ണ്ട്, കു​ട്ട​ക്ക​ല്ല്, പാ​ല​ത്തും ത​ല​ക്ക​ൽ ഷൈ​ജു​വി​ന്റെ​യും ബി​സ്മി​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ ദേ​വ​ന​ന്ദ​യും ദേ​വ​പ്രി​യ​യും കാ​ൽ​വ​രി മൗ​ണ്ട് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​നി​ക​ളാ​ണ്. ദേ​വ​ന​ന്ദ ഹൈ​ജ​മ്പ് താ​ര​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സം​സ്‌​ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ചാം സ്‌​ഥാ​ന​മേ നേ​ടാ​നാ​യു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ അ​നി​യ​ത്തി ദേ​വ​പ്രി​യ 38 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്പ്രി​ന്റ് റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്.

    ടി​മ്പ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്ന പി​താ​വ്‌ ഷൈ​ജു ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ണി​ക്ക് പോ​കു​ന്നി​ല്ല. കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ലെ താ​ത്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​ണ്​ അ​മ്മ ബി​സ്മി. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ദേ​വാ​ന​ന്ദ്. ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ ദേ​വ​പ്രി​യ​ക്ക് കാ​ൽ​വ​രി സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ടി​ബി​ൻ ജോ​സ​ഫി​നെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കാ​ൽ​വ​രി​മൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ടു​ക്കി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ളി സു​നി​ൽ അ​നു​മോ​ദ​ന യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. സി.​എം.​ഐ കാ​ർ​മ​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്രൊ​വി​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഫാ. ​മാ​ത്യു മ​ഞ്ഞ​ക്കു​ന്നേ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. സി.​എം.​ഐ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫാ. ​ബി​ജു വെ​ട്ടു​ക​ല്ലേ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കാ​മാ​ക്ഷി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​നു ജോ​സ് കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ജി​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ടി​ബി​ൻ ജോ​സ​ഫി​നെ​യും അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    kattappana new house
