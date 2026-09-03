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    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് മർദനം

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    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് മർദനം
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    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് മ​ർ​ദ​നം. ഉ​പ്പു​ത​റ മാ​ട്ടു താ​വ​ളം മൈ​ലാ​ടും​പാ​റ​യി​ൽ പ്രി​ൻ​സ് തോ​മ​സി​നാ​ണ് അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹം ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് 4.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ക​ട്ട​പ്പ​ന ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​റാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. വെ​ള്ള​യാം​കു​ടി പൊ​ന്നി​ക്ക​വ​ല റോ​ഡി​ൽ വെ​ച്ച് അ​ഞ്ചു​പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ക​ട്ട​പ്പ​ന പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ അ​റി​യാ​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ഫോ​ണി​ൽ ത​ന്നോ​ട് മോ​ശ​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡും ഡ്യൂ​ട്ടി പാ​സും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും മൂ​ന്നു പ​വ​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണ മാ​ല​യും ആ​ക്ര​മി​സം​ഘം ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യും ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - KSRTC bus driver beaten up
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