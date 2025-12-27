Begin typing your search above and press return to search.
    Kattappana
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:35 AM IST

    കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി നഗരപിതാവ്; ലീലാമ്മ ബേബി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൻ

    കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി നഗരപിതാവ്; ലീലാമ്മ ബേബി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൻ
    ജോ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​ഴി,  ലീ​ലാ​മ്മ ബേ​ബി

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ജോ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​ഴി ക​ട്ട​പ്പ​ന ന​ഗ​ര​പി​താ​വ്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ജോ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​ഴി​ക്ക് 20 വോ​ട്ടും എ​തി​ർ സ്‌​ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ വി.​ആ​ർ. സ​ജി​ക്ക് 13 വോ​ട്ടും കി​ട്ടി. ര​ണ്ട് ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്നു.

    ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ അ​തു​ൽ എ​സ്. നാ​ഥ്‌ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജോ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​ഴി​യു​ടെ പേ​ര് അ​ഡ്വ. കെ.​ജെ. ബെ​ന്നി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. തോ​മ​സ് മൈ​ക്കി​ൾ പി​ന്താ​ങ്ങി.​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി വി.​ആ​ർ. സ​ജി​യു​ടെ പേ​ര് കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ബേ​ബി കു​ര്യ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ബി​ന്ദു​ല​ത രാ​ജു പി​ന്താ​ങ്ങി. തു​ട​ർ​ന്ന് റി​ട്ടേ​ണി​ങ്ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​മ്പാ​കെ ജോ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​ഴി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി അ​ധി​കാ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ജോ​യി​ക്ക്​ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തോ​മ​സ് മൈ​ക്കി​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്ലി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ത​ന്നെ ലീ​ലാ​മ്മ ബേ​ബി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ലീ​ലാ​മ്മ ബേ​ബി​യു​ടെ പേ​ര്​ സ​ജി​മോ​ൾ ഷാ​ജി നി​ദേ​ശി​ച്ചു. ഷൈ​നി സ​ണ്ണി ചെ​റി​യാ​ൻ പി​ന്താ​ങ്ങി. എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ രെ​ജു ബി​ജു​വി​ന്റെ പേ​ര് കെ.​പി. സു​മോ​ദ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സി​ജി അ​ജേ​ഷ് പി​ന്താ​ങ്ങി. ലീ​ലാ​മ്മ​ക്ക് 20 വോ​ട്ടും രെ​ജു ബി​ജു​വി​ന് 13 വോ​ട്ടും ല​ഭി​ച്ചു.ര​ണ്ട് എ​ൻ.​ഡി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്നു. വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി അ​തു​ൽ എ​സ്. നാ​ഥ്‌ ലീ​ലാ​മ്മ ബേ​ബി​ക്ക് സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. 35 അം​ഗ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ യൂ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 20 സീ​റ്റും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 13 സീ​റ്റും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Idukki Newskattappana municipality
