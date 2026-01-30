Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Jan 2026 1:32 PM IST
    30 Jan 2026 1:32 PM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി ക​ട്ട​പ്പ​ന-​തേ​നി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി ക​ട്ട​പ്പ​ന-​തേ​നി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത
    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഇ​ടു​ക്കി​യെ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ട്ട​പ്പ​ന-​തേ​നി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ 10 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​യാ​ൽ ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ മു​ഖഛാ​യ മാ​റും. ശ​ബ​രി മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​മാ​കും. ഇ​ടു​ക്കി, മൂ​ന്നാ​ർ, തേ​ക്ക​ടി, രാ​മ​ക്ക​ൽ​മേ​ട്, ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി വ​ലി​യ ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കും. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ല​നി​ര​ക​ൾ തു​ര​ന്ന് ക​ട്ട​പ്പ​ന-​തേ​നി മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ യാ​ത്രാ​സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. നി​ല​വി​ൽ ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​മ്പം വ​ഴി തേ​നി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ 36 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. തു​ര​ങ്ക​പാ​ത വ​ന്നാ​ൽ 16 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സ്വാ​ധീ​ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും ന​ട​ത്തും. ഇ​തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ അ​ന്തി​മ പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കൂ.

    News Summary - Kattapana-Theni tunnel in anticipation
