Madhyamam
    Kattappana
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട്​ നൂറ്​ ദിവസം; അ​ഡ്വൈസ്​ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍
    Kattappana
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:58 PM IST

    റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട്​ നൂറ്​ ദിവസം; അ​ഡ്വൈസ്​ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍

    റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട്​ നൂറ്​ ദിവസം; അ​ഡ്വൈസ്​ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍
    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ല്‍.​പി.​എ​സ്.​ടി ത​മി​ഴ് മീ​ഡി​യം അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പി.​എ​സ്.​സി റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് വ​ന്ന് നൂ​റ്​ ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും അ​ഡ്വൈ​സ് വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍. റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് വ​ന്ന് 45 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ അ​ഡ്വൈ​സ് മെ​മ്മോ വ​രേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍ മെ​യ് മാ​സം റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ഡ്വൈ​സ് മെ​മ്മോ അ​യ​ക്കാ​തെ ജി​ല്ല പി.​എ​സ്.​സി ഓ​ഫീ​സ് അ​നാ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ലി​സ്റ്റി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ര്‍ഥി​യു​ടെ ക​മ്മ്യൂ​നി​റ്റി സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ പ്ര​ശ്‌​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​റി​യാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. നേ​രി​ട്ട് പി.​എ​സ്.​സി ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫീ​സി​ല്‍ നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു പേ​പ്പ​ര്‍ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് വ​ന്ന് മ​റ്റു പ​ല ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും അ​ഡ്വൈ​സ്​ വ​രി​ക​യും ഇ​വ​ര്‍ക്ക് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ സ​ര്‍വി​സ് ആ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.​

    മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും അ​ഡ്വൈ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ര്‍ഥി ക്യാ​ന്‍സ​ര്‍ രോ​ഗി​യാ​ണെ​ന്നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണെ​ന്നും റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള മ​നോ​ജ് കു​മാ​ര്‍, ഗൗ​ത​മ​ന്‍, എ​സ്. ശ​ശി​ക​ല, ജെ​നി​ഫ​ര്‍, നി​സി സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍, ക​ന​ക ല​ക്ഷ്മി, അ​ഖി​ല, സു​ധ, ശു​ഭ, സു​ബി​ത, മേ​രി ഷൈ​ല എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Rank holdersKerala Public Service CommissionTeacher PostRank lists
    News Summary - It's been 100 days since the rank list came out; Candidates say they haven't received any advice
