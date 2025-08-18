Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightKattappanachevron_rightമൽസ്യസമൃദ്ധമായി...
    Kattappana
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 2:15 PM IST

    മൽസ്യസമൃദ്ധമായി ഇടുക്കി ജലാശയം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ഴ ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ മീ​ൻ​പി​ടു​ത്ത​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ‘ചാ​ക​ര’
    മൽസ്യസമൃദ്ധമായി ഇടുക്കി ജലാശയം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ടു​ക്കി ഡാ​മി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ച 18 കി​ലോ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന മ​ത്സ്യ​വു​മാ​യി റെ​ജി

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ജ​ല സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ​തോ​ടെ ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ തീ​ര​​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മീ​നി​ന്​ മു​ട്ടി​ല്ല. ഡാ​മി​ലെ വെ​ള്ളം ക​യ​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ലി​യ മീ​നു​ക​ൾ സു​ല​ഭ​മാ​ണ്​​. ഡാ​മി​ൽ കെ​ട്ടു​വ​ല കെ​ട്ടി മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ വെ​ള്ളി​ലാം​ക​ണ്ടം സ്വ​ദേ​ശി പ​ന​ച്ചു​വീ​ട്ടി​ൽ റെ​ജി​ക്ക്​ 18 കി​ലോ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന ക​ട്ട്​​ള ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട മ​ത്സ്യ​മാ​ണ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കി​ട്ടി​യ​ത്.

    ക​ട്ട്​​ള, റോ​ഹു, ഗോ​ൾ​ഡ് ഫി​ഷ്, ചേ​റു​മീ​ൻ, സി​ലോ​പ്പി​യ, വ​രാ​ൽ, മു​ഷി,തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഡാ​മി​ൽ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്. ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ചി​ല​ർ​ക്കു​മാ​ണ്​ ഡാ​മി​ൽ നി​ന്ന് മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ടു​ക്കി ഡാ​മി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ ഡാ​മി​ൽ​നി​ന്നും മീ​ൻ പി​ടി​ച്ചു ഉ​പ​ജീ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പി​ടി​ക്കു​ന്ന മീ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്തു വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. നേ​രി​ട്ട് ക​ട​ക​ളി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ട്‌. ചെ​റു​തോ​ണി, ഇ​ടു​ക്കി ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്ന് പി​ടി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യം ഇ​ടു​ക്കി വ​നം വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫീ​സി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ആ​ദി​വാ​സി മീ​ൻ വി​ല്പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും, അ​ഞ്ചു​രു​ളി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ കോ​വി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലും വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഡാ​മി​ൽ നി​ന്ന് മീ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഡാ​മി​ൽ ജ​ല നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ സു​ല​ഭ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainfishingIdukki NewsIdukki reservoir
    News Summary - Fish harvest in Idukki reservoir
    Similar News
    Next Story
    X