Madhyamam
    Idukki > Kattappana
    Kattappana
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 2:09 PM IST

    മേമാരിയുടെ യാത്രാദുരിതത്തിന് അരനൂറ്റാണ്ട്

    മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗാ​ട്ട് റോ​ഡ് പോ​ലും ത​ക​ർ​ന്ന് ചെ​ളി നി​റ​ഞ്ഞു
    മേമാരിയുടെ യാത്രാദുരിതത്തിന് അരനൂറ്റാണ്ട്
    ചെ​ളി​ക്കു​ണ്ടാ​യ ക​ണ്ണം​പ​ടി-​

    മേ​​മാ​രി റോ​ഡ്

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: മേ​മാ​രി ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യുടെ യാ​ത്രാ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ടു​ക്കി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ബാ​ഹ്യ​ലോ​ക​ത്തു നി​ന്ന് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ന്ന​തി​യാ​ണി​ത്.1963​ൽ ഇ​ടു​ക്കി പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി മു​ത്തം​പ​ടി​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തു നി​ന്ന് ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച് കു​ടി​യി​രു​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് മേ​മാ​രി​യി​ൽ ഉ​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ.

    മു​തു​വാ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള 102 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ​ട​ക്കം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​പ്നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മാ​റി വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ളും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ക​സ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. അ​തോ​ടെ ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം

    പു​റം ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ റോ​ഡാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ സ്വ​പ്നം. ഏ​റെ നാ​ള​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള​ള റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് അ​ഞ്ച് കോ​ടി രൂ​പ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത മൂ​ലം പ​ണി പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    വ​ള​കോ​ട് മു​ത​ൽ മേ​മാ​രി വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 20 കോ​ടി രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ഞ്ച്കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ വ​നം വ​കു​പ്പ് എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത് നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി. മ​ന്ത്രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പെ​ടെ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    1989നു ​മു​ൻ​പു​ള്ള മ​ൺ​പാ​ത​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​ട​സം ഇ​ല്ലെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ​ത്. 1980ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ വീ​തി​യു​ള്ള മ​ൺ​പാ​ത നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ജീ​പ്പ്​ മാ​ത്ര​മേ കു​ടി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    വ​ള​കോ​ട് മു​ത​ൽ മേ​മാ​രി വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തെ​ങ്കി​ലും എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണം​പ​ടി​ക്കു സ​മീ​പം പു​ന്ന​പാ​റ വ​രെ​യു​ള്ള പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ടാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള തു​ക കൂ​ടി ഇ​തി​ൽ നി​ന്നു നീ​ക്കി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും കു​റ​വു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് എ​ട്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യാ​യ മേ​മാ​രി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നാ​കൂ. അ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ 417 മീ​റ്റ​ർ ആ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    മേ​മാ​രി - ക​ണ്ണം​പ​ടി റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം പാ​തി വ​ഴി​യി​ൽ

    ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള​ള രോ​ഗി​ക​ളെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ചു​മ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​മാ​രി ആ​ദി​വാ​സി കു​ടി​യി​ലെ ജ​നം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ദു​രി​ത​മാ​ണി​ത്.​ഇ​ടു​ക്കി വ​ന്യ ജീ​വി സാ​ങ്കേ​ത​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ബാ​ഹ്യ ലോ​ക​ത്തു നി​ന്ന് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​ണ് പു​റം ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വി​ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ന്യ ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ ഉ​ള്ള റോ​ഡ് ആ​യ​തി​നാ​ൽ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ അ​ടു​ത്ത നാ​ളി​ലാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് എ​ൻ.​ഒ.​സി ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    മെ​മ്മാ​രി കു​ടി മു​ത​ൽ 2.6 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ പ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും 417 മീ​റ്റ​ർ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത ശേ​ഷം പ​ണി നി​ർ​ത്തി സ്‌​ഥ​ലം വി​ട്ടു. ബാ​ക്കി പ​ണി എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന്​ ഒ​രു പി​ടി​യു​മി​ല്ലെ​ന്ന് കു​ടി​യി​ലെ മൂ​പ്പ​ൻ ഷാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ് പ​തി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​രി​ങ്ക​ല്ലു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കി.

    ഇ​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം റോ​ഡ് ചെ​ളി​ക്കു​ണ്ടാ​യി. ആ​ദി​വാ​സി കു​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​മാ​ണ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗാ​ട്ട് റോ​ഡ് പോ​ലും ത​ക​ർ​ന്ന് ചെ​ളി നി​റ​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പോ​ൾ ജീ​പ്പ് പോ​ലും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ത്ത സ്‌​ഥി​തി​യാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടു​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ മേ​മാ​രി ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ​ഠ​ന ത്തി​നു ശേ​ഷം ക​ണ്ണ​മ്പ​ടി​യി​ലാ​ണ് തു​ട​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ ആ​റു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ക്ക​ണം. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ത്തി​നു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് അ​ൽ​പ​മെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടാ​യ​ത് വ​ള​കോ​ട്-​മേ​മാ​രി റോ​ഡി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്.

    വ​ള​കോ​ട് മു​ത​ൽ ക​ണ്ണം​പ​ടി​ക്കു സ​മീ​പം പു​ന്ന​പാ​റ വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗം ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ കി​ഴു​കാ​നം പാ​ലം ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം ക​ണ്ണം​പ​ടി വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​ത്താ​നാ​യ​ത്. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​റ​ച്ചു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

