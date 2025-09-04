Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightKattappanachevron_rightഅപകടഭീഷണിയിൽ...
    Kattappana
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:51 AM IST

    അപകടഭീഷണിയിൽ അയ്യപ്പൻകോവിൽ തൂക്കുപാലം

    text_fields
    bookmark_border
    അപകടഭീഷണിയിൽ അയ്യപ്പൻകോവിൽ തൂക്കുപാലം
    cancel
    camera_alt

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ജ​ന​മാ​യ തു​ക്കു​പാ​ലം

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ള​വും ഉ​യ​ര​വും കൂ​ടി​യ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ തൂ​ക്കു​പാ​ല​ത്തി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​മി​ല്ല. പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സി​നെ പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ൽ സ​മ​യ​ത്തി​ന് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ തൂ​ക്കു​പാ​ലം ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണ്.

    അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ, കാ​ഞ്ചി​യ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും കോ​വി​ൽ​മ​ല ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി​കു​ടി​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ നി​ത്യ​വും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ഈ ​തൂ​ക്കു​പാ​ലം. ഇ​ടു​ക്കി ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ന് കു​റു​കെ 2012-13 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് 2.05 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് 200 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല റി​വ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് തൂ​ക്കു​പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​വ​രി​ക​ളി​ലെ ന​ട്ടും ബോ​ൾ​ട്ടും ഇ​ള​കി​യും പ​ല​സ്ഥ​ല​ത്തും ക​മ്പി​ക​ൾ വേ​ർ​പെ​ട്ടും ആ​ളു​ക​ൾ ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ പാ​ലം വ​ല്ലാ​തെ ഇ​ള​കി​യാ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​രു​മ്പ്​ ക​മ്പി​ക​ൾ തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത്​ ബ​ന്ധം വേ​ർ​പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ചി​ല വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ പാ​ലം കു​ലു​ക്കി ആ​ഹ്ലാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രേ​സ​മ​യം ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​യി 40 പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പാ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം പേ​ർ ക​യ​റും. പാ​ല​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ല. പ​ല​പ്പോ​ഴും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ ചി​ല​ർ പാ​ലം ശ​ക്തി​യാ​യി കു​ലു​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്നു. രാ​ത്രി സാ​മൂ​ഹ്യ​വി​രു​ദ്ധ​ർ പാ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​നം ക​യ​റ്റി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് തൂ​ക്കു​പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ച കേ​ര​ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് അ​ലൈ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ് (കെ.​ഇ.​എ​ൽ) അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ജി​ല്ല റി​വ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് 22.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​താ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി വൈ​കി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒരേസമയം 25 പേർക്ക്​ മാത്രം പ്രവേശനം; നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ തൂ​ക്കു​പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​ക്ക് ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഓ​ണാ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ധാ​രാ​ളം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ തൂ​ക്കു​പാ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം 25 പേ​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചു.

    ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി, ഇ​ടു​ക്കി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ, അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ചു​മ​ല​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. മേ​ൽ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും സ്ഥാ​പി​ക്കും. നേ​ര​ത്തെ, ഒ​രേ​സ​മ​യം 40 പേ​ർ​ക്കു​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു പാ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bridgekattappanaIdukki News
    News Summary - Ayyappankovil suspension bridge under threat of danger
    Similar News
    Next Story
    X