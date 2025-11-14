Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    14 Nov 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 12:09 PM IST

    ഓൺലൈൻ ടാസ്ക്;​ കാഞ്ചിയാർ സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് 6.5 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതി പിടിയിൽ

    ഓൺലൈൻ ടാസ്ക്;​ കാഞ്ചിയാർ സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് 6.5 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതി പിടിയിൽ
    പ്ര​ണ​വ് ശ​ങ്ക​ർ

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​സ്കി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 6.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം കി​ഴാ​റ്റൂ​ർ കോ​ലോ​ത്തോ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ണ​വ് ശ​ങ്ക​റാ​ണ്​ (22) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​സ്ക് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ല ത​വ​ണ​ക​ളി​ലാ​യി 6.5 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി റി​നോ​യ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യ ശേ​ഷം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത ക​മീ​ഷ​നോ മു​ട​ക്കി​യ പ​ണ​മോ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​തെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റി​നോ​യി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​ഴ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ​ണം പോ​യ​ത്. ക​ട്ട​പ്പ​ന ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി. ​എ. നി​ഷാ​ദ് മോ​ന് റി​നോ​യി ന​ൽ​കി​യ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കെ.​എം. സാ​ബു മാ​ത്യു​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​ട്ട​പ്പ​ന സി.​ഐ ടി.​സി.

    മു​രു​ക​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ.​എ​സ്.​ഐ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സി.​പി.​ഒ ആ​ർ. ഗ​ണേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഘം രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, അ​സം, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, വെ​സ്റ്റ്ബം​ഗാ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​തി​ൽ പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​സ്ക് ലെ​യ​ർ ഒ​ന്നി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഹോ​ൾ​ഡ​റാ​യ പ്ര​ണ​വ് ശ​ങ്ക​റി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ്ര​തി​യെ മ​ല​പ്പു​റം പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​നി​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

