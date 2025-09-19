Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 12:12 PM IST

    കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ കുരുമുളകിന്​ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം

    കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ കുരുമുളകിന്​ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം
    ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് ബാ​ധി​ച്ച കു​രു​മു​ള​ക് ചെ​ടി

    ചെ​റു​തോ​ണി: ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കു​രു​മു​ള​ക്​ ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് രോ​ഗം വ്യാ​പ​കം. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച ചെ​ടി​ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ണ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കൃ​ഷി നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ കു​രു​മു​ള​കി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​ലി​യ മ​തി​പ്പു​ള്ള​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം കു​രു​മു​ള​ക് ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ​നാ​ശം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് ബാ​ധി​ച്ച് ചെ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ല​കൊ​ഴി​ഞ്ഞ ത​ണ്ടു​ക​ളും ഉ​ണ​ങ്ങും.

    രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച ചെ​ടി​ക​ൾ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​ക്കും. നി​റ​യെ കാ​യ്‌​ഫ​ല​മു​ള്ള ചെ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പാ​ക​മെ​ത്താ​ത്ത കു​രു​മു​ള​ക് തി​രി​ക​ൾ അ​ട​ർ​ന്നു വീ​ഴും. രോ​ഗ​ബാ​ധ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ കൃ​ഷി ഭ​വ​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

