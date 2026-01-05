Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Jan 2026 2:47 PM IST
    date_range 5 Jan 2026 2:47 PM IST

    ലക്ഷങ്ങൾ പാഴായി കാടുകയറി നശിച്ച് വനിത റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്

    25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് 2020ല്‍ ​ വ​നി​ത റി​ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍ ക്ല​ബ് നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്
    ലക്ഷങ്ങൾ പാഴായി കാടുകയറി നശിച്ച് വനിത റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്
    വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പി​ല്‍ കാ​ടു​ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത റി​ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍

    ക്ല​ബ് കെ​ട്ടി​ടം

    ചെ​റു​തോ​ണി: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച വ​നി​താ റി​ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍ ക്ല​ബ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ കാ​ടു​ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ന്നു. പൊ​തു​പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ര്‍മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ടം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തു​റ​ന്നു ന​ല്‍കാ​ത്ത​ത് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​തു​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും പ​റ​യു​ന്നു.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ക്​ ഷോ​പ്പി​നാ​യി നി​ര്‍മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ലാ​യി, 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് 2020ല്‍ ​വ​നി​ത റി​ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍ ക്ല​ബ് നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക​ശേ​ഷി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഷ​ട്ടി​ല്‍ കോ​ര്‍ട്ട്, ശൗ​ചാ​ല​യ സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​നോ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കാ​നോ യാ​തൊ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലും ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ അ​ലം​ഭാ​വ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​കാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ചെ​റു​തോ​ണി​യി​ല്‍ പോ​ലും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​രു ശൗ​ചാ​ല​യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍, പ്ര​യോ​ജ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​ലി​യ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​യി വി​മ​ര്‍ശ​നം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ശി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​മ്പോ​ഴും വീ​ണ്ടും പു​തി​യ നി​ര്‍മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്ക് പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് പൊ​തു​പ​ണം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ വി​ജി​ല​ന്‍സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:womenLakhrecreational centers
    News Summary - Women's Recreation Club destroyed by forest after spending lakhs
