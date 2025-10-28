ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് ലോറി; ചെറുതോണിയിൽ അപകട പരമ്പര

ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് ലോറി; ചെറുതോണിയിൽ അപകട പരമ്പരtext_fields
ചെറുതോണി: ടൗണില് ലോഡുമായി വന്ന ലോറി ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങളില് ഇടിച്ച് അപകടം. ചെറുതോണി ടൗണിന്റെ മധ്യത്തില് ഇറക്കത്തില് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോറി എതിരെവന്ന ഓട്ടോയിലാണ് ആദ്യം ഇടിച്ചത്. ഇടിച്ച ഓട്ടോയെ നൂറ് മീറ്ററോളം മുന്നോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അപകടത്തില് ഓട്ടോ പൂര്ണമായും തകര്ന്നു. ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേരെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഓട്ടോയില് ഇടിച്ചശേഷം മുന്നോട്ടുപോയ ലോറി എതിരെ വന്ന മറ്റൊരു ഓട്ടോയിലും തുടര്ന്ന് സ്കൂട്ടറിലും ഇടിച്ചു. ഹോണ് മുഴക്കി പൊട്ടിയ ചില്ലുമായി വരുന്ന ലോറി കണ്ട് റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും വാഹനങ്ങളും മാറ്റിയതിനാലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. ലോറി ഡ്രൈവര് റോഡിന്റെ വലതുവശത്ത് കണ്ട പാറക്കെട്ടുകളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയാണ് വാഹനം നിര്ത്തിച്ചത്. പാറക്കെട്ടില് ഇടിക്കാതെ വാഹനം മുന്നോട്ടുനീങ്ങിയിരുന്നെങ്കില് കൂട്ടംകൂടി നിന്ന ആളുകള്ക്കിടയിലേക്കോ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ പാഞ്ഞുകയറിയേനെ. ഡ്രൈവറുടെ സംയോജിതഇടപെടലും അപകട വ്യാപ്തി കുറച്ചു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് റോഡില്പരന്ന ഡീസലും ഓയിലും ഫയര് ഫോഴ്സ് എത്തി നീക്കം ചെയ്തു. പൊലീസെത്തി തുടര്നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register