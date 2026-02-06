Begin typing your search above and press return to search.
    സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി മ​രം

    സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി മ​രം
    നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ചേ​ല​ച്ചു​വ​ട് വ​ണ്ണ​പ്പു​റം റോ​ഡി​ൽ ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​രം

    Listen to this Article

    ചെ​റു​തോ​ണി: ആ​ല​പ്പു​ഴ-​മ​ധു​ര സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഈ​ട്ടി​മ​രം ത​ട​സ​മാ​കു​ന്നു. വ​നം​വ​കു​പ്പ് മ​രം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ത​ട​സം നീ​ക്കി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മെ നി​ർ​മാ​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​രം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി വ​നം​വ​കു​പ്പി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി ടൗ​ണി​ന് സ​മീ​പം കു​ഴി സി​റ്റി​യി​ൽ വ​ള​വി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ​ട്ടി മ​രം റോ​ഡി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി നി​ർ​മി​ച്ചു വ​രു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​രാ​റു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​രാ​റു​കാ​ര​നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും പ​ല​ത​വ​ണ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. മ​രം നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​തെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി കെ​ട്ടു​ന്ന​ത് അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. റോ​ഡി​ന് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ക​ൽ​ക്കെ​ട്ട് നി​ർ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ​ട്ടി​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​ലൈ​ൻ​മെ​ന്റ് പോ​കു​ന്ന​ത്. മ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ക​ൽ​ക്കെ​ട്ട് പ​ണി​താ​ലും ഭാ​വി​യി​ൽ വൃ​ക്ഷം വ​ള​ർ​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മ​രം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് റോ​ഡി​നു സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള പ​ട്ട​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ​ന്നും സ്ഥ​ല മു​ട​മ​സ്ഥ​ന്റെ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ വെ​ട്ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. വൃ​ഷ​ക്ക​ര​മ​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മു​ട​മ​യു​ടെ സ​മ്മ​തി പ​ത്രം കി​ട്ടു​ന്ന മു​റ​ക്ക് മ​രം​മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

