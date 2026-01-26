Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 26 Jan 2026 11:38 AM IST
    date_range 26 Jan 2026 11:38 AM IST

    മലയോര ജില്ലക്ക് ഇന്ന്​ പിറന്നാൾ

    ഇ​ടു​ക്കി ഡാം

    ചെ​റു​തോ​ണി: ക​ട​ലും ട്രെ​യി​നും വി​മാ​ന​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ല​യോ​ര ജി​ല്ല​ക്ക് ഇ​ന്നു പി​റ​ന്നാ​ൾ സു​ദി​നം. 1972 ജ​നു​വ​രി 25നാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി​യ​ത്. പി​റ്റേ​ന്ന് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ക​ല​ക്ട​ർ ഡി. ​ബാ​ബു​പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ജി​ല്ല നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു.മ​നു​ഷ്യ​നും പ്ര​കൃ​തി​യും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ത്​​ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത ഇ​ടു​ക്കി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ജി​ല്ല​യാ​ണ്.

    4358 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ള്ള ജി​ല്ല​യു​ടെ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​ദേ​ശ​വും സം​ര​ക്ഷി​ത വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​ണ്. മ​ണ്ണി​ലാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി​ക്കാ​ർ ജീ​വി​തം പ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ന് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തും മ​ണ്ണി​ൽ​ത്ത​ന്നെ. നാ​ളു​ക​ളാ​യി കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ന്തം ഭൂ​മി​ക്ക്​ പ​ട്ട​യം, ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് പ​ല കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. 1981ൽ ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ന നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ട്ട​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്തം​ഭി​ച്ച​ത്. 1977നു ​കു​ടി​യേ​റി​യ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​നം ഇ​തു​വ​രെ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​മാ​ന അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​ല​വൈ​ദ്യ​തി പ​ദ്ധ​തി​യും ഇ​താ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ 66 ശ​ത​മാ​ന​വും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ള​ക്കാ​ർ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​പ്പ​ൽ ക​യ​റി മൂ​ന്നാ​റി​ലെ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. ട്രെ​യി​നും കു​തി​ര​പ്പ​ന്ത​യ​വും ടെ​ലി​ഫോ​ണും റോ​പ്​ വേ​യു​മെ​ല്ലാ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ അ​ന്ന​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മൂ​ന്നാ​ർ. 1924ൽ ​പ​ഴ​യ മൂ​ന്നാ​ർ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി. 54ാം പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ് ജി​ല്ല കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഹൈ​ടെ​ക് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ​യും ക​ട്ട​പ്പ​ന​യും മൂ​ന്നാ​റും മി​നി മെ​ട്രോ​ക​ളാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

