Madhyamam
    Cheruthoni
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:18 PM IST

    പരിശോധനകൾ പ്രഹസനം പഴകിയ മത്സ്യവിൽപന വ്യാപകം

    പരിശോധനകൾ പ്രഹസനം പഴകിയ മത്സ്യവിൽപന വ്യാപകം
    ചെ​റു​തോ​ണി: വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​യ​തോ​ടെ പ​ഴ​കി​യ മ​ത്സ്യ വി​ല്പ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി. ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ചി​ല മ​ത്സ്യ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​കി​യ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    പ​ഴ​കി​യ മ​ത്സ്യം വാ​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വ​യ​റി​ൽ അ​ണു​ബാ​ധ​യും വ​യ​റി​ള​ക്ക​വും പി​ടി​പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. വൃ​ത്തി ഹീ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ്യോ​ല്പ​ന്ന വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ഇ​ത് സ​മ​യാ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ആ​രോ​ഗ്യ-​ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്നും ത​ന്നെ ഇ​ല്ല.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ല്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും മ​ത്സ്യ മാം​സ വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ല്കി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​തു മൂ​ല​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​ഴ​കി​യ എ​ണ്ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഏ​റി​യ പ​ങ്ക് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും പാ​ച​കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ചെ​റു​തോ​ണി, ത​ങ്ക​മ​ണി, തോ​പ്രാം​കു​ടി, ക​രി​മ്പ​ൻ, ത​ടി​യ​മ്പാ​ട്, ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി, മു​രി​ക്കാ​ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ഴ​കി​യ മ​ത്സ്യ മാം​സാ​ദി​ക​ളും, ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ത​ങ്ക​മ​ണി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ക്ക​ട​യി​ൽ നി​ന്നും മ​ത്സ്യം വാ​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ച്ച ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ നാ​ല് പേ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റി​രു​ന്നു.

    ക​ട​യു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​വ​ർ പോ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ല്കി. അ​മോ​ണി​യം, ഫോ​ർ​മാ​ലി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ്യം കേ​ടാ​കാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഐ​സ് ക്യൂ​ബു​ക​ളി​ൽ ഇ​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ കോ​ഴ വാ​ങ്ങി നി​സം​ഗ​ത തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി.

    മ​ത്സ്യ മാം​സ വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ജി​ല്ല അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ല്കു​മെ​ന്ന് ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​ടു​ക്കി താ​ലൂ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. മ​ധു, ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ജ​ൻ ഫി​ലി​പ്പ്, രാ​ജു ഉ​പ്പു​തോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

