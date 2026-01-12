Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:55 AM IST

    നായ്ക്കളെ മിടുക്കരാക്കാൻ ‘സെക്യുർ ഡോഗ്’

    കു​ടും​ബ​ശ്രീ മി​ഷ​ന്‍റെ​യും ഗ്രാ​മീ​ണ ഉ​പ​ജീ​വ​ന മി​ഷ​ന്‍റെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ കേ​ന്ദ്രം
    നായ്ക്കളെ മിടുക്കരാക്കാൻ ‘സെക്യുർ ഡോഗ്’
    പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ

    നാ​യ്ക്കു​ട്ടി​യു​മാ​യി

    സ​ജി എം. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    ചെ​റു​തോ​ണി: നാ​യ്ക്ക​ളെ അ​നു​സ​ര​ണ​യു​ള്ള മി​ടു​ക്ക​ന്മാ​രാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ല​യം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലു​ണ്ട്. മാ​ട​ന്‍റെ വി​ളാ​ക​ത്ത് സ​ജി എം. ​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ മി​ഷ​ന്‍റെ​യും ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ ഉ​പ​ജീ​വ​ന മി​ഷ​ന്‍റെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നാ​യ്​ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. സെ​ക്യുർ ഡോ​ഗ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​ നാ​യ്ക്ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ആ​ദ്യ നാ​യ്​ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്.

    ബ​ൽ​ജി​യ​ൻ മ​ലി​നോ​യ്സ്, റോ​ട് വീ​ല​ർ, ഹ​സ്ക്കി, പ​ഗ്ഗ്, ലാ​ബ്ര​ഡോ​ർ, ഡാ​ഷ്, പോ​മ​റേ​നി​യ​ൻ, തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ന്തി​യ ഇ​നം മു​ത​ൽ നാ​ട​ൻ നാ​യ്ക്ക​ൾ​വ​രെ ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളാ​ണ്. അ​നു​സ​ര​ണ​ശീ​ലം, വ്യ​ക്തി സു​ര​ക്ഷ, വീ​ട്, തോ​ട്ടം കാ​വ​ൽ, എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന മു​റ​ക​ൾ, ഉ​ട​മ​സ്ഥ​നെ അ​നു​സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ 15 മു​ത​ൽ 30 ദി​വ​സം വ​രെ​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം മ​തി. തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റു കാ​വ​ലി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​ൻ മൂ​ന്നു മാ​സം​വ​രെ വേ​ണ്ടി​വ​രും. നാ​യ്ക്ക​ളെ അ​നു​സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ സ​ജി 2021ലാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​രെ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം നാ​യ്ക്ക​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി. ഇ​തി​നി​ടെ സ​ജി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ ബ​ൽ​ജി​യ​ൻ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു​നാ​യെ സം​സ്ഥാ​ന ഡോ​ഗ് സ്‌​ക്വാ​ഡി​ലേ​ക്കു സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്തു. 2024ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ എ​സ്.​പി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​മ്പ​തോ​ളം നാ​യ്ക്ക​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വ​ക്കാ​യി ഹോ​സ്റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യം വ​രെ​യു​ണ്ട്.

    TAGS:dogsnewssecure
    News Summary - 'Secure Dog' to make dogs smarter
