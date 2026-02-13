Begin typing your search above and press return to search.
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 12:57 PM IST

    പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ട്ട് വീ​ഴു​ന്നു

    പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ട്ട് വീ​ഴു​ന്നു
    ചെ​റു​തോ​ണി: ജി​ല്ല​യി​ലെ പോ​ക്സോ അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി, ദേ​വി​കു​ളം, ക​ട്ട​പ്പ​ന, തൊ​ടു​പു​ഴ. എ​ന്നീ​നാ​ലു പോ​ക്സോ അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഈ ​കോ​ട​തി​ക​ളി​ലാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു കേ​സു​ക​ളാ​ണു വി​ധി കാ​ത്ത് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ടു​ക്കി കോ​ട​തി​യി​ൽ മാ​ത്രം അ​മ്പ​തി​ല​ധി​കം കേ​സു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ട​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ലാ​വ​ധി മാ​ർ​ച്ച് 31ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ക്കേ​സു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2019 ലാ​ണ് പോ​ക്സോ അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ഭ​യ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച്ചെ​ല​വി​ന്റെ 60 ശ​ത​മാ​ന​വും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ പോ​ക്സോ അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി​യി​ലും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റോ​ടൊ​പ്പം അ​ഞ്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്.

    ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രേ​യും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് നി​യ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ ജി​ല്ല കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ടി​വി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​ട്യു​ട്ട് ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക്ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​നും ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്.

