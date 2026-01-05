Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 2:14 PM IST

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ ചു​മ​ടി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്...

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ ചു​മ​ടി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്...
    ചേ​ല​ച്ചു​വ​ട് ടൗ​ണി​ൽ ചു​മ​ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടോ​മി

    ചെ​റു​തോ​ണി: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​റെ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കു​പ്പാ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​രി​പ്ര​ശ്ന​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ടോ​മി ത​യാ​റ​ല്ല. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ത്തി​പ്പാ​റ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ടോ​മി നെ​ല്ലി​പ്പി​ള്ളി​യാ​ണ് ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗ​മാ​യ തൊ​ഴി​ലു​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​തെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ചേ​ല​ച്ചു​വ​ട് ടൗ​ണി​ലെ ചു​മ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണി​ദ്ദേ​ഹം. അ​ത് ത​ന്നെ‍യാ​ണ് ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗ​വും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മെം​ബ​റാ​യെ​ങ്കി​ലും തൊ​ഴി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ല. ദി​വ​സ​വും പ​തി​വ് പോ​ലെ ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തും. ച​ര​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ ത​രം ച​ര​ക്കു​ക​ളി​റ​ക്കും. ടൗ​ണി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​ർ​ക്കും യൂ​നി​യ​ൻ യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടോ​മി​യെ കാ​ണാ​നാ​കും. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​ര​ക്കു​ക​ളോ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളോ ഉ​ള​ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം തൊ​ഴി​ലി​ന് അ​വ​ധി ന​ൽ​കും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ടോ​മി 118 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്. കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ്​ ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി​യി​ലൂ​ടെ ത​ടി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് പ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ജോ​ലി​യും പൊ​തു​ജ​ന​സേ​വ​ന​വും ഒ​ന്നി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ടോ​മി നെ​ല്ലി​പ്പി​ള്ളി ഇ​തു ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​വു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ എ​ന്തു പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നും ടോ​മി ഓ​ടി​യെ​ത്തും. ഭാ​ര്യ ലി​സി​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സ, തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടേ​യും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും ടോ​മി​ക്കു​ണ്ട്.

    Show Full Article
