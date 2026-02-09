Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cheruthoni
    Cheruthoni
    Posted On
    9 Feb 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 12:02 PM IST

    ഓ​യി​ൽ മി​ല്ലി​ൽ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ: അ​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ടം

    ഹൈ​റേ​ഞ്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ഉ​ത്പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്
    ഓ​യി​ൽ മി​ല്ലി​ൽ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ: അ​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ടം
    പാ​ണ്ടി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച ഓ​യി​ൽ മി​ൽ

    Listen to this Article

    ചെ​റു​തോ​ണി: പാ​ണ്ടി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ഓ​യി​ൽ മി​ല്ലി​ൽ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ. സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ന​യ​ന ഓ​യി​ൽ മി​ല്ലി​നാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. അ​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 5.30നാ​ണ് തീ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​യി​ൽ തി​രു​നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രാ​ണ് തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത് ആ​ദ്യം ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ട്ട​പ്പ​ന, ഇ​ടു​ക്കി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ല് യൂ​നി​റ്റ് എ​ത്തി​യാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. ഹൈ​റേ​ഞ്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ഉ​ത്പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ. വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ച്ചി​രു​ന്ന വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ, 4000 കി​ലോ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക് പ​മ്പു​സെ​റ്റു​ക​ൾ, ഫ​ർ​ണീ​ച്ച​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും നാ​ലേ​കാ​ൽ​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് ഇ​ര​പ്പൂ​ഴി​ക്ക​ര എ​ന്ന​യാ​ളു​ടേ​താ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം. വാ​ട്ട​ർ ടെ​ൻ​ഡ​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ തീ​യ​ണ​ച്ചു.

    അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്ത് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്കും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ആ​ട്ടു​ന്ന ച​ക്ക്, മോ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു.

