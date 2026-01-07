Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightCheruthonichevron_rightഅവഗണനയുടെ സ്മാരകമായി...
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 1:51 PM IST

    അവഗണനയുടെ സ്മാരകമായി കൊലുമ്പൻ സമാധി

    text_fields
    bookmark_border
    അവഗണനയുടെ സ്മാരകമായി കൊലുമ്പൻ സമാധി
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ലു​മ്പ​ൻ സ​മാ​ധി

    ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ മാ​റ്റിനി​ർ​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്മാ​ര​ക​മാ​ണ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ലു​മ്പ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി അ​നു​ഗ്ര​ഹം തേ​ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞുനോ​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്

    ചെ​റു​തോ​ണി: അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ സ്മാ​ര​ക​മാ​യി കൊ​ലു​മ്പ​ൻ​സ​മാ​ധി. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ദി​വ​സം പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്താ​ൻ മാ​ത്ര​മു​ള്ള സ്മാ​ര​ക​മാ​യി കൊ​ലു​മ്പ​ൻ സ​മാ​ധി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം.

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വൈ​ദ്യു​തോ​ർ​ജ്ജ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ കൊ​ലു​മ്പ​ന്റെ സ്മാ​ര​ക​മാ​ണ് തൊ​ടു​പു​ഴ - പു​ളി​യ​ൻ​മ​ല സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ വെ​ള്ളാ​പ്പാ​റ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ വ​ല​യു​ന്ന​ത്. യ​ഥാ​സ​മ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യും പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്തും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ടു​ക്കി, ചെ​റു​തോ​ണി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ദി​നം​പ്ര​തി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ രൂ​പ വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കൊ​ലു​മ്പ​ന്റെ സ്മാ​ര​ക​മാ​ണ് മോ​ശാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ പ​ല​രും സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യെ​പ്പ​റ്റി പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. കൊ​ലു​മ്പ​ന്റെ പി​ൻ ത​ല​മു​റ​ക്കാ​രാ​ണ് സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​ർ. ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ മാ​റ്റി നി​ർ​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്മാ​ര​ക​മാ​ണ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ലു​മ്പ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലെ​ത്തി പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി അ​നു​ഗ്ര​ഹം തേ​ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ സീ​സ​ണാ​രം​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്മാ​ര​കം പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്ത് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൊ​ലു​മ്പ​ൻ സ​മാ​ധി അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ സ്മാ​ര​ക​മാ​യി മാ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Idukki NewsElectricity ProjectMonument
    News Summary - Kolumba Samadhi as a monument to neglect
    Similar News
    Next Story
    X