    date_range 25 Aug 2025 2:35 PM IST
    date_range 25 Aug 2025 2:35 PM IST

    കഞ്ഞിക്കുഴി ഗവ. ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറില്ല; വയോധിക മണിക്കൂറുകൾ ആംബുലൻസിൽ

    കഞ്ഞിക്കുഴി ഗവ. ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറില്ല; വയോധിക മണിക്കൂറുകൾ ആംബുലൻസിൽ
    ആ​ശു​പ​ത്രി വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക

    ചെ​റു​തോ​ണി: ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച വ​യോ​ധി​ക​ക്ക് ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം. പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി ആ​ൽ​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ര​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ഏ​ലി​ക്കു​ട്ടി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നാ​ണ് (81) ആ​ശു​പ​ത്രി വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അംഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ രോ​ഗി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​തെ വ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്.

    കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ വേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​രെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ​രി​ച​ര​ണ​മാ​ണ്​​നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റോ മ​റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രോ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞു സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗം ബി​നോ​യി വ​ർ​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യേ എ​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ അ​ഡ്മി​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ന​ഴ്സു​മാ​ർ പി​ന്നീ​ട് രോ​ഗി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​ട്ടും ഒ​രു ഡോ​ക്ട​ർ​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ​രി​ച​ര​ണം മാ​ത്രം വേ​ണ്ട രോ​ഗി​ക്കു സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നു.

    വി​ദൂ​ര ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ക​സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    News Summary - Kanjikuzhi Govt. Hospital has no doctor
