Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightCheruthonichevron_rightവാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ്...
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 11:15 AM IST

    വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി
    cancel
    camera_alt

    മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​തി​ക്ഷ

    മെം​ബ​ര്‍മാ​രാ​യ സി​ജി ചാ​ക്കോ, പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍

    ചെ​റു​തോ​ണി: വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കി​ടെ ഭ​ര​ണ പ്ര​തി​പ​ക്ഷാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ ന​ട​ന്ന കൂ​ട്ട​ത്ത​ല്ലി​ല്‍ നാ​ലു​പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​ന്‍സി തോ​മ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സെ​ലി​ന്‍ വി​ന്‍സെ​ന്‍റ്, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ മെം​ബ​ര്‍മാ​രാ​യ സി​ജി ചാ​ക്കോ, പ്ര​ഭ​ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. നാ​ലു​പേ​രേ​യും ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ശ​നി രാ​വി​ലെ 11 ന് ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ് കൂ​ട്ട​ത്ത​ല്ല് ന​ട​ന്ന​ത്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​ന്‍സി തോ​മ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സെ​ലി​ന്‍ വി​ന്‍സെ​ന്‍റ് എ​ന്നി​വ​ര്‍

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​യ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും വാ​ക്കേ​റ്റ​വും അ​സ​ഭ്യ​വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വാ​ക്കേ​റ്റം കൈ​യ്യാ​ങ്ക​ളി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ പ​ക്ഷം പ​റ​യു​ന്നു. ത​ട​യാ​നെ​ത്തി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ മെം​ബ​ര്‍മാ​രാ​യ സി​ജി ചാ​ക്കോ, പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ല്‍നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സെ​ത്തി​യാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷം ശാ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​യ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ദ്യ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം മ​ന​പൂ​ര്‍വം ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GovernmentclashPanchayatOpposition membersVazhathope
    News Summary - Government and opposition members clash in Vazhathop Panchayat
    Similar News
    Next Story
    X