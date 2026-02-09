Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 11:40 AM IST

    സോ​ജ​ന്റെ ക​ര​വി​രു​തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞു ഗാ​ന്ധി ശി​ൽ​പം

    സോ​ജ​ന്റെ ക​ര​വി​രു​തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞു ഗാ​ന്ധി ശി​ൽ​പം
    സോ​ജ​ൻ ജോ​സ​ഫ് ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​ക്കു സ​മീ​പം

    Listen to this Article

    ചെ​റു​തോ​ണി: ദേ​ശീ​യ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി ശി​ൽ​പം നി​ർ​മി​ച്ച് ക​ലാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​വു​ന്നു. വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ ക​ലാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ മു​രി​ക്കാ​ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി മു​തു​പ്ലാ​ക്ക​ൽ സോ​ജ​ൻ ജോ​സ​ഫാ​ണ് മ​ഹാ​ത്മാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​മ സി​മ​ന്റി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​ഴി​വു സ​മ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശി​ൽ​പ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ള​മെ​ടു​ത്താ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കി​യ​ത്. സി​മ​ന്റും ക​മ്പി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ശി​ൽ​പ​ത്തി​ന് വെ​ങ്ക​ല പ്ര​തി​മ​യു​ടെ നി​റ​വും ന​ൽ​കി. മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ശി​ൽ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം. ശി​ല്പം പി​ന്നീ​ട് സ്കൂ​ൾ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കും.

    12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ ക​ലാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഗ​വ. ര​വി വ​ർ​മ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​എ​ഫ്.​എ​യും ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ജ്ഞാ​ന​ഭാ​ര​തി​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​എ​ഫ്.​എ​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ക​ൽ​ക്ക​ട്ട ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​നി​ൽ​നി​ന്ന് ബ്രി​ഡ്ജ് കോ​ഴ്സും പാ​സാ​യി. ചെ​മ്മ​ണ്ണാ​ർ സെ​ന്റ് സേ​വ്യേ​ഴ്സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​നു പു​റ​മെ തി​രൂ​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് സെ​ൻ​ഡ്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ എ​സ്ജെ.​ആ​ർ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്സി സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ബാം​ഗ​ളൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ലാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ടി​ച്ചു. മോ​ഡേ​ൺ ആ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. വ​ർ​ക്ക് എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

