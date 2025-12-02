Begin typing your search above and press return to search.
    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 11:20 AM IST

    ഡി.ടി.പി.സി ഹോട്ടൽ കാടുകയറി നശിക്കുന്നു; സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ടം

    നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ളാ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്
    DTPC ,Hotel, forest; Government ,loss , lakhs,ചെറുതോണി, ഇടുക്കി, ഹോട്ടൽ, ഡിടിപിസി
    അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഡി.​ടി.​പി.​സി ഹോ​ട്ട​ൽ കെ​ട്ടി​ടം

    ചെ​റു​തോ​ണി: സ​ര്‍ക്കാ​രി​നു വ​രു​മാ​ന​വും, ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ൽ കെ​ട്ടി​ടം യാ​തൊ​രു കാ​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി .ഒ​രു വ​ര്‍ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും തു​റ​ന്നി​ല്ല.ഇ​തു​മൂ​ലം കെ​ട്ടി​ടം കാ​ടു​ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.​ഡി.​ടി.​പി.​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​നു സ​മീ​പം പാ​റേ​മാ​വി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലാ​ണ് ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.​കെ​ട്ടി​ട​വും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ല്‍ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്താ​തെ 10 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ര്‍ന്ന​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് ഹോ​ട്ട​ല്‍ ന​ട​ത്തു​വാ​ൻ വ​ര്‍ഷം അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ട​ക​ക്ക്​ ന​ല്‍കി. അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് വീ​ണ്ടും ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. പു​തി​യ ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ പ്ര​കാ​രം വാ​ട​ക​യും നി​കു​തി​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 976000 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ക​രാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ക​രാ​റു​കാ​രി ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ഡ്വാ​ന്‍സും ന​ല്‍കി. എ​ന്നാ​ല്‍ പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു കാ​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ഡി.​ടി.​പി.​സി ക​രാ​റു​കാ​രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ക​രാ​റു​കാ​രി​ക്ക് തു​ക തി​രി​ച്ചു ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും കെ​ട്ടി​ടം ന​വീ​ക​രി​ച്ച വ​ക​യി​ലും പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ത്തി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ടം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങി​യ​തി​ലും അ​ഡ്വാ​ന്‍സ് പ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് വാ​ങ്ങി​യ പ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ലി​ശ​യും ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ ന​ഷ്ടം വ​ന്ന​താ​യി ക​രാ​റു​കാ​രി പ​റ​യു​ന്നു.

    ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി റ​ദ്ദു ചെ​യ്ത​തി​നു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ക​രാ​ര്‍ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യം ക​രാ​റെ​ടു​ത്ത വ​നി​ത സം​രം​ഭ​ക കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് സ്‌​റ്റേ വാ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ല്‍ ഹോ​ട്ട​ല്‍ തു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി അ​ട​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം ന​ന​ഞ്ഞും ചി​ത​ലു ക​യ​റി​യും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ ന​ശി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു ചു​റ്റും കാ​ടു​ക​യ​റി സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ താ​വ​ള​മാ​യി മാ​റി. ജി​ല്ലാ ആ​സ്ഥാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചെ​റു​തോ​ണി ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ ടൗ​ണു​ക​ളി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​റേ​മാ​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലി​നു സ​മീ​പം 100 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​രെ പാ​ര്‍ക്കു ചെ​യ്യു​വാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി, ചെ​റു​തോ​ണി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ള്‍ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​വാ​നും ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ല്‍ ബോ​ട്ടി​ങി​നു​മാ​യി ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലി​നാ​ണ് ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വീ​ഴ്ച​മൂ​ലം പൂ​ട്ടു വീ​ണ​ത്.

    ഹോ​ട്ട​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്താ​ണ് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഹോ​ട്ട​ലി​നോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും വ​നം​വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഹോ​ട്ട​ല്‍. ലാ​ഭ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ല്‍ അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തു​മൂ​ലം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു രൂ​പ​യാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്.ത​ര്‍ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ പാ​റേ​മാ​വി​ലെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഹോ​ട്ട​ല്‍ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​വാ​ൻ ഡി.​ടി.​പി.​സി​യും ക​ല​ക്ട​റും മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​കും.

    TAGS:hotelsDTPCcheruthoni
    News Summary - DTPC Hotel is being destroyed by forest; Government suffers loss of lakhs
