    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:41 AM IST

    ക്ലാസ്​ മുറികളും ഹോസ്റ്റലുമില്ലാതെ ഇടുക്കി നഴ്​സിങ്​ കോളജ്; പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞ്​ മ​ടു​ത്തു!

    ഇടുക്കി നഴ്​സിങ്​ കോളജ്

    ചെ​റു​തോ​ണി: ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ന​ഴ്​​സി​ങ്ങ്​ കോ​ള​ജ്​ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്​ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ളും ഹോ​സ്റ്റ​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​യി​ല്ല. പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞ്​ ​ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും മ​ടു​ത്തു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന്‍റെ പ​ഴ​യ ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ൾ എ​ങ്കി​ലും പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷ​യി​ല്ല.

    ഇ​പ്പോ​ൾ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ധി​രാ​ജാ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ എ​ലി ക​ടി​ച്ചു. പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും കാ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 2023-ലാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ബി.​എ​സ്‌​സി ന​ഴ്സി​ങ് പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 60 പേ​രാ​ണ് ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്. പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ശ്വാ​സം മു​ട്ടു​ന്ന ന​ഴ്‌​സി​ങ് കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ബാ​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി 60 പേ​ർ കൂ​ടി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​കെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 180 ആ​കും. പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ഇ​തു​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    വി​ദ്യാ​ധി​രാ​ജ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ എ​ട്ട് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലാ​യി നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ഞെ​ങ്ങി​ഞെ​രു​ങ്ങി ക​ഴി​യു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ശു​ചി​മു​റി​ക​ളോ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ല.

    പു​തു​താ​യി എ​ത്തു​ന്ന ബാ​ച്ചി​ലെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളേ​യും ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ന​ഴ്സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​ബ്ര​റി, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി സൗ​ക ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ന​ഴ്‌​സി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ ര​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ല.

    പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ

    ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അം​ഗീ​കാ​രം വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് കോ​ള​ജ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​കും.

    മൂ​ന്ന് ബാ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രേ സ​മ​യം ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ല​ക്ച​ർ ഹാ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാം നി​ല​യി​ലു​ള്ള ഹാ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ ലി​ഫ്റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല. പൈ​നാ​വി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന 39 മു​റി​ക​ളു​ള്ള ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും.

    39 മു​റി​ക​ളു​ള്ള ഹോ​സ്റ്റ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ 11 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പൈ​നാ​വി​ലെ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​ത്​ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

    ജില്ല സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന –സി.പി.എം

    ചെ​റു​തോ​ണി: സി.​പി.​എം ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​വി. വ​ര്‍ഗീ​സി​നെ​തി​രാ​യ വ്യാ​ജ പ്ര​ച​ാര​ണ​ത്തി​ന്​​ പി​ന്നി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​നയാണെന്ന് ഇ​ടു​ക്കി ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി. ന​ഴ്സി​ങ്​ കോ​ള​ജ് ഇ​ടു​ക്കി​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഘ​ട്ടം മു​ത​ല്‍ കോ​ള​ജ് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് പി.​ടി.​എ​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ശ്ര​മി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    നി​ര​ന്ത​രം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി സൗ​ക​ര്യ​ക്കു​റ​വു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി തീ​ര്‍ത്ത് മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ഇ​ടു​ക്കി ന​ഴ്സി​ങ്ങ്​ കോ​ള​ജി​ന് ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ സി.​വി. വ​ര്‍ഗീ​സി​നെ യോ​ഗം ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ധി​രാ​ജ സ്കൂ​ളി​ല്‍ താ​മ​സം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്​ വ​ര്‍ഗീ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു.

    ഹോ​ളി ഫാ​മി​ലി ച​ര്‍ച്ച് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലും താ​മ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ലാ ക​മ്മ​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ല്‍ എ​ത്തി​യ പി.​ടി.​എ- വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തോ​ടും ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റം​ഗം റോ​മി​യോ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍, ഇ​ടു​ക്കി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ബി. സ​ബീ​ഷ്, ജി​ല്ലാ ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗം കെ.​ജി. സ​ത്യ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

