    Cheruthoni
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:52 AM IST

    വികസനം എത്തിനോക്കാതെ മക്കുവള്ളി

    The road to Makkuvally
    മ​ക്കു​വ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ്

    ചെ​റു​തോ​ണി: ജ​ന​വാ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ട് ഏ​ഴ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും വി​ക​സ​നം എ​ത്തി​നോ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് മ​ക്കു​വ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം. ഇ​ടു​ക്കി ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട, നാ​ലു​വ​ശ​ങ്ങ​ളും വ​ന​ത്താ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള നൂ​റി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു. ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും.

    1947നു​ശേ​ഷം ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം കൊ​ടു​മ്പി​രി​കൊ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ 1950ൽ ​സ​ർ സി.​പി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് കു​ടി​യി​രു​ത്തി​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. 29 കു​ടും​ബ​ത്തെ​യാ​ണ് കു​ടി​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന് ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥ​ലം. ഇ​പ്പോ​ൾ നൂ​റി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​യി.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​ഴ​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്

    അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​വി​ടു​ത്തേ​ത്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​മെ​ന്ന​ത്​ സ്വ​പ്നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ധി​ക ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ വ​നം വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ച്ച് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടു മ​ല്ല​ടി​ച്ച് മ​ണ്ണി​നെ പൊ​ന്നാ​ക്കി​യ ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണി​വ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​ഴ​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഈ ​ഗ്രാ​മം ‘ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ കു​ട്ട​നാ​ട്’ എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം വി​ളി​പ്പേ​രു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ല​തും ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​യി. ഇ​തോ​ടെ ഇ​വ​രു​ടെ ദു​രി​തം പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ നീ​ണ്ടു.

