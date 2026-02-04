Begin typing your search above and press return to search.
    Adimali
    date_range 4 Feb 2026 12:55 PM IST
    date_range 4 Feb 2026 12:55 PM IST

    ഇടമലക്കുടിയിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണം; യുവാവിന് പരിക്ക്

    ഇടമലക്കുടിയിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണം; യുവാവിന് പരിക്ക്
    അടിമാലി: ഇടമലക്കുടിയിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് പരിക്ക്. പ്രദേശവാസിയായ കാളസ്വാമിക്കാണ് (34) പരിക്കേറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ ഒടിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ചികിത്സ ചെലവ് വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.

    ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സേതു എന്ന യുവാവിനും കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇരുവരും ഇപ്പോൾ അടിമാലി താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. രണ്ടുമാസം മുമ്പ് ഇടമലക്കുടി ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള വീടുകൾ ആനകൾ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. രാത്രിയിൽ വീടിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നവർ തലനാരിഴക്കാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴും സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ വനംവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

