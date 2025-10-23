Begin typing your search above and press return to search.
    Adimali
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:21 AM IST

    അപ്പർ ചെങ്കുളം ടണൽ നിർമാണം അശാസ്ത്രീയമെന്ന്; പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ

    അപ്പർ ചെങ്കുളം ടണൽ നിർമാണം അശാസ്ത്രീയമെന്ന്; പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ
    അ​ടി​മാ​ലി: വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യു​ള​ള ട​ണ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി. വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ അ​പ്പ​ർ ചെ​ങ്കു​ളം ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​തു​വാ​ൻ​കു​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തെ ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന് ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​വ​ർ​ഹൗ​സി​നു​ള്ള ട​ണ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വി​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ശം വ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണം നി​ർ​ത്തി.

    പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങും എ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ മു​തു​വാ​ൻ​കു​ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ഴ​യ രീ​തി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി പാ​റ പൊ​ട്ടി​ച്ച് ട​ണ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർന്നത്​. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള 14 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ഭി​ത്തി വി​ണ്ടു​കീ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നു വീ​ടു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ഏ​റെ ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. ജോ​സ് മ​റ്റ​ത്തി​ൽ, സാ​വി​ത്രി കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ തെ​ക്കും​ത​ട​ത്തി​ൽ, ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടി​ന്‍റെ ഭി​ത്തി​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ണ്ടു കീ​റി​യ​ത്. ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

    പാ​റ പൊ​ട്ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ണ്ടു​കീ​റി​യ വീ​ടി​ന്‍റെ ഭി​ത്തി

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ. പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ, മു​തി​ര​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ലം ചെ​ങ്കു​ളം ഡാ​മി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് അ​വി​ടെ​നി​ന്നും ട​ണ​ൽ വ​ഴി വെ​ള്ളം പ​വ​ർ​ഹൗ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് 24 മെ​ഗാ വാ​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​പ്പ​ർ​ച്ചെ​ങ്കു​ളം പ​ദ്ധ​തി. 2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:adimalitunnelTunnel Constructionunscientific
    News Summary - Upper Chengulam tunnel construction is unscientific
    X