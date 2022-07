ദേശീയ പാതയിൽ വാന്‍ മറിഞ്ഞു; അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അടിമാലി: കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയ പാതയില്‍ ബോഡിമെട്ട് അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപം ടാക്സി വാന്‍ മറിഞ്ഞ് അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെ ചേരിയാറില്‍നിന്ന് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരിലേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി പോയ വാനാണ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡിനു താഴേക്ക് മറിഞ്ഞത്. അപസ്മാര രോഗിയായ ഡ്രൈവര്‍ പേച്ചിമുത്തുവിന് പെട്ടെന്ന് വിറയലും തളര്‍ച്ചയും അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് യാത്രക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. റോഡിന് താഴെ ഏലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പതിച്ച വാഹനത്തില്‍നിന്ന് ഏറെ ശ്രമകരമായാണ് യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തെത്തിച്ചത്. ചിന്നക്കനാല്‍ പഞ്ചായത്തംഗം രമേഷ് മൂക്കന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എത്തിയ നാട്ടുകാര്‍ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ രാജകുമാരി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ചു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ബോഡിനായ്ക്കന്നൂര്‍ സ്വദേശി രവിയെ(55) തേനി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പേത്തൊട്ടിയിലുള്ള ബന്ധു വീട്ടില്‍ വന്നശേഷം ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് രവി അപകടത്തില്‍പെട്ടത്.

The van overturned on the national highway; Five people were injured