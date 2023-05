പെൻസ്റ്റോക് പൈപ്പുമായി വന്ന ട്രെയിലർ വളവിൽ കുടുങ്ങി

cancel camera_alt കല്ലാർകുട്ടി ഡാമിന്​ സമീപത്തെ വളവിൽ കുടുങ്ങിയ ലോറി By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ടി​മാ​ലി: പെ​ൻ​സ്റ്റോ​ക് പൈ​പ്പു​മാ​യി വ​ന്ന ട്രെ​യി​ല​ർ ലോ​റി ക​ല്ലാ​ർ​കു​ട്ടി ഡാ​മി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ള​വി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. എ​റ​ണാ​കു​ളം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ചി​ന്നാ​ർ ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്​ പെ​ൻ​സ്റ്റോ​ക് പൈ​പ്പ്.

ഇ​ടു​ങ്ങി​യ വ​ള​വി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​വും മു​ൻ​ഭാ​ഗ​വും റോ​ഡ് വി​ട്ട് ഓ​ട​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. ക്രെ​യി​ൻ എ​ത്തി​ച്ച് ലോ​റി വ​ലി​ച്ചു മാ​റ്റി​യാ​ലേ കു​രു​ക്ക് മാ​റൂ. ക​ല്ലാ​ർ​കു​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ട്ട​പ്പ​ന, ചെ​റു​തോ​ണി, പ​ണി​ക്ക​ൻ​കു​ടി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ കൊ​ന്ന​ത്ത​ടി വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. Show Full Article

The trailer that came with the penstock pipe got stuck on the curve