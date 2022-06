പുഴയിൽ കാണാതായ യുവാവിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

cancel camera_alt പുഴയിൽ കാണാതായ യുവാവിനെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ തിരച്ചിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ അടിമാലി: കുളിക്കാൻ പുഴയിലിറങ്ങിയ വിനാേദ സഞ്ചാരിയായ യുവാവിനെ കണ്ടെത്താൻ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ചാലകുടി ആളൂർ അന്നത്തടം വിതയത്തിൽ ത്രാസിൽ താേമസ് (29) നെയാണ് കാണാതായത്. മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കുളം പുഴയിൽ ശനിയാഴ്ച വെെകിട്ട് 3 മണിയാേടെ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പാേഴാണ് പുഴയിലെ കുത്താെഴുക്കിൽ അകപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച ഫയർ ഫാേഴ്സിന്റെ സ്കൂബ ടീം ഉൾപ്പെടെ എത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും വിഫലമാകുകയായിരുന്നു. മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതും വനപ്രദേശമായതും തെരച്ചിലിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നു. തിരച്ചിൽ തിങ്കളാഴ്ചയും തുടരും. 9 അംഗ വിനാേദ യാത്ര സംഗത്തിലെ അംഗമാണ് ത്രാസിൽ താേമസ് . കാട്ടാനകളെ കാണാൻ സ്ഥീരമായി കാട്ടനകളെത്തുന്ന ഒാരിന് സമീപത്തെ കാേട്ടേജിൽ ഇവർ താമസിക്കാൻ മുറിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. പുഴയിൽ കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങുമ്പാേഴാണ് അപകടം. ഫയർ ഫാേഴ്സിന് പുറമെ മാങ്കുളം ഔട്ട് പാേസ്റ്റിൽ നിന്ന് പാെലീസും നാട്ടുകാരും തെരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. Show Full Article

