അടിമാലി മാർക്കറ്റിലെ സെപ്റ്റിക്​ ടാങ്കിന്റെ തകരാർ പരിഹരിച്ചു

cancel camera_alt മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സെ​പ്റ്റി​ക്​ ടാ​ങ്ക് പൊ​ട്ടി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന ഭാ​ഗം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ടി​മാ​ലി: അ​ടി​മാ​ലി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്ക് പൊ​ട്ടി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു. ടാ​ങ്കി​ന്‍റെ മേ​ൽ​ഭാ​ഗം ഉ​യ​ർ​ത്തി​മാ​റ്റി നി​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം മ​റ്റ് മാ​ലി​ന്യം ഒ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങാ​തെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്താ​ണ് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​ത്. മ​ലി​ന​ജ​ലം പു​റ​ത്തേ​ക്കൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി. മ​ഴ പെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ലും മ​ലി​ന ജ​ലം ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഒ​ഴു​കി തോ​ട്ടി​ൽ ല​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന​ക​ത്തും പ​രി​സ​ര​ത്തും വ​ലി​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മൂ​ലം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ എ​ത്താ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ആ​ധു​നി​ക അ​റ​വു​ശാ​ല​യി​ലെ മാ​ലി​ന്യം സ​മീ​പ​ത്തെ തോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നും പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

The problem of septic tank in Adimali market has been solved