    12 Jan 2026 10:32 AM IST
    വേനൽ കടുത്തു, നീർച്ചാലായി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ; വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് നിരാശ

    വാ​ള​റ, ചീ​യ​പ്പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശു​ഷ്ക​മാ​യ​ത്
    വേനൽ കടുത്തു, നീർച്ചാലായി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ; വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് നിരാശ
    വ​റ്റി​വ​ര​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ചീ​യ​പ്പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം

    അ​ടി​മാ​ലി: വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. മൂ​ന്നാ​റി​ലെ ത​ണു​പ്പ് തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് നി​രാ​ശ ന​ല്‍കു​ക​യാ​ണ് വാ​ള​റ, ചീ​യ​പ്പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. വെ​യി​ല്‍ ക​ന​ത്ത​താ​ണ് നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം അ​സ്ത​മി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. നേ​രി​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. തൊ​ട്ടി​യാ​ര്‍ ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വാ​ള​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​വും ന​ഷ്ട​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ എ​റെ നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍.

    കൊ​ച്ചി-​ധ​നു​ഷ്‌​കോ​ടി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഓ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ഈ ​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണീ​യ​ത. മൂ​ന്നാ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​പാ​ത​യും ഇ​തി​ലെ ആ​കു​മ്പോ​ള്‍ ഈ ​ജ​ല​പാ​ത​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തി​ര​ക്ക്​ എ​പ്പോ​ഴും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. വേ​ന​ല്‍ ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ ചീ​യ​പ്പാ​റ​യി​ല്‍ നീ​ര്‍ചാ​ലു​പോ​ലെ ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വെ​ള്ളം കാ​ണു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​വ​സാ​ന​വാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് നി​ല​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ക്കു​റി പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ത​ന്നെ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് കു​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വും വേ​ന​ലി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യ​വും

    ഇ​ക്കു​റി കാ​ല​വ​ര്‍ഷം കു​റ​യു​ക​യും വേ​ന​ലി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം നേ​ര​ത്തേ ആ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ് ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ര്‍ ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ്. തെ​ക്കി​ന്റെ ക​ശ്മീ​രാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മൂ​ന്നാ​റി​ല്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ചീ​യ​പ്പാ​റ, വാ​ള​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍.

    വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ണ​ക്കെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ചീ​യ​പ്പാ​റ മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൊ​ച്ചി-​ധ​നു​ഷ്‌​കോ​ടി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ല്‍ നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ചീ​യ​പ്പാ​റ, വാ​ള​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നാ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ​ര്‍ഷ​കാ​ല​ത്താ​ണ് ജ​ല​പാ​ത​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ടു​ത്ത​വേ​ന​ലി​ല്‍ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് നി​ല​ച്ച് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും അ​ന​വ​ധി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​ത്തും ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ല്‍ ഒ​റ്റ​വ​രി​പ്പാ​ത​യാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. പാ​ത ര​ണ്ട് വ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​വി​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ങ്ങാ​ന്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യാ​യ​തി​നാ​ല്‍ വ​നം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ടൂ​റി​സം, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം.12 മാ​സ​വും ഇ​വി​ടെ വെ​ള്ളം കാ​ണ​ത്ത​ക്ക വി​ധ​ത്തി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ല്‍ വ​ന്‍വ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും.

    അ​തു​പോ​ലെ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഗാ​ല​റി​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചു മോ​ടി​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ​ടി​യൊ​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യാ​ന്‍ ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്ല. ക​മ്പി​ലൈ​ന്‍ മ​ല​മു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന ചീ​യ​പ്പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യെ തൊ​ട്ടു​രു​മ്മി​യാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ ഏ​റെ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വ​ര്‍ഷ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ന്‍ തോ​തി​ലു​ള്ള വെ​ള്ള​മൊ​ഴു​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്.

    വാ​ള​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ല്‍നി​ന്നു മാ​റി​യു​ള്ള കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പാ​ത​യോ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്താ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് ഏ​റെ​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കു കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.​ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ദേ​വി​യാ​ര്‍ പു​ഴ​യി​ലെ വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് വാ​ള​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

