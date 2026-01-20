Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Adimali
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:21 PM IST

    എന്നുതീരുമീ ദുരിതം; തോന്നുംപോലെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഉടമകൾ, കാ​ൽ ന​ട​യാ​ത്രി​ക​ർ വ​ല​യു​ന്നു

    എന്നുതീരുമീ ദുരിതം; തോന്നുംപോലെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഉടമകൾ, കാ​ൽ ന​ട​യാ​ത്രി​ക​ർ വ​ല​യു​ന്നു
    അ​ടി​മാ​ലി പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​

    അ​ടി​മാ​ലി: വ​ഴിത​ട​ഞ്ഞ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ഉ​ട​മ​ക​ൾ പോ​കു​ന്ന​ത്​ കാ​ൽ ന​ട​യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക്​ ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​ടി​മാ​ലി ടൗ​ണി​ലാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങ്​ ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​മാ​ലി പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, ഹി​ൽ​ഫോ​ർ​ട്ട് ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, ക​ല്ലാ​ർ​കു​ട്ടി റോ​ഡ്, മ​ന്നാ​ങ്കാ​ല ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, മൂ​ന്നാ​ർ റോ​ഡ്, കാ​ർ​ഷി​ക ബാ​ങ്ക് ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, കാം​കോ​പ്പ​ടി, അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ‘വി​ല്ല​നാ’​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​വി​ലെ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​ന്ധ്യ ക​ഴി​യും വ​രെ അ​ന​ക്ക​മി​ല്ല. യാ​തൊ​രു കൂ​സ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത്​ പാ​ർ​ക്ക്‌ ചെ​യ്ത് പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ലൈ​ബ്ര​റി റോ​ഡി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ടം വ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​നും അ​ക​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​നോ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​നോ നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​ങ്. അ​ടി​മാ​ലി പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ വി​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ, ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​വ​രും സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വെ​യ്റ്റി​ങ്​ ഷെ​ഡി​ന് മു​ന്നി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വെ​യ്റ്റി​ങ്​ ഷെ​ഡി​ൽ ക​യ​റാ​നോ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്താ​നോ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല് . ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ടാ​ക്സി ഓ​ട്ടോ​ക​ളും സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​കു​ന്നു. സ​ർ​വി​സ് ബ​സു​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന നി​യ​മം ഇ​വി​ടെ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ കാ​യി​ക​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ഡ്യൂ​ട്ടി നി​ല​ച്ച​താ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം.

    ഹി​ൽ​ഫോ​ർ​ട്ട് ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റാ​നും ഇ​റ​ക്കാ​നും ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ക​ല്ലാ​ർ​കു​ട്ടി റോ​ഡി​ൽ മു​സ്​​ലിം പ​ള്ളി​പ്പ​ടി ജ​ങ്​​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ബൈ​ക്കു​ക​ളും സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടേ​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ട്രാ​ഫി​ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ടി​മാ​ലി​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി നോ ​പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ബോ​ർ​ഡ് വെ​ക്കും. അ​വ​ർ​ക്ക് പി​ടി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പെ​റ്റി​ക്കേ​സ് എ​ടു​ക്ക​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​രി​ഷ്കാ​രം വ​ലി​യ ദു​രി​ത​മാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ പൊ​ലീ​സ് എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റ് അ​ട​ക്കം അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ല്ലാ​തെ​യു​മു​ള്ള വ​ഴി​വാ​ണി​ഭ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പെ​രു​കി​യ​തും കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്.

