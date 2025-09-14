Begin typing your search above and press return to search.
    Adimali
    Adimali
    date_range 14 Sept 2025 11:48 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 11:48 AM IST

    അറവുമാലിന്യം പുഴയിൽ തള്ളി; വെള്ളം മലിനമായി

    അറവുമാലിന്യം പുഴയിൽ തള്ളി; വെള്ളം മലിനമായി
    മാ​ങ്കു​ളം പു​ഴ​യി​ൽ അ​റ​വു​മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ൽ

    അ​ടി​മാ​ലി: മാ​ങ്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​നി​പ്പാ​റ മു​ള്ള​നാ​നി​ക്ക​ൽ പാ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി മാ​ലി​ന്യ​വും അ​റ​വു​മാ​ലി​ന്യ​വും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ൽ. മാ​ങ്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി​പ്പേ​ർ കു​ടി​ക്കാ​നും കു​ളി​ക്കാ​നും ഇ​ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പു​ഴ​യാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ മ​ലി​ന​മാ​യ​ത്.

    ച​പ്പാ​ത്ത്​ മു​ത​ൽ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളോ​ളം ദൂ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം പു​ഴ​യി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വു​മു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യാ​ണ്​ അ​റ​വു​മാ​ലി​ന്യം പു​ഴ​യി​ൽ ത​ള്ളി​യ​തെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്നു. മാ​ങ്കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​യ പു​ഴ​യെ മ​ലി​ന​മാ​ക്കി​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​ങ്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രും ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    adimali slaughter waste
    News Summary - slaughter waste dumped in river
