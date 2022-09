കുടുംബത്തിലെ ഏഴ്​ പേർക്കും ഗുരുതര രോഗം; ജീവിതത്തിന്​ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി റെജി

cancel camera_alt റെ​ജി ശ​ങ്ക​റും കു​ടും​ബ​വും (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ടി​മാ​ലി: വി​ധി​യു​ടെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലി​ൽ പ​ക​ച്ച്​ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ നാ​ലു​മ​ക്ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം ഏ​ഴു​പേ​ർ. അ​ടി​മാ​ലി​ക്കു സ​മീ​പം ഇ​രു​മ്പു​പാ​ലം മെ​ഴു​കും​ചാ​ലി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സാ​യ്ബോ​ധി വീ​ട്ടി​ൽ റെ​ജി ശ​ങ്ക​റി‍െൻറ (57) കു​ടും​ബ​മാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച്​ ക​ണ്ണീ​രി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റാ​യി​രു​ന്ന റെ​ജി​ക്ക്​ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി‍െൻറ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ അ​രു​ന്ധ​തി മ​ധു​മേ​ഘ​ക്ക്​ (44) അ​ർ​ബു​ദം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. റെ​ജി-​അ​രു​ന്ധ​തി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ നാ​ല്​ മ​ക്ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. മു​ത്ത മൂ​ന്നു പെ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ന​ട്ടെ​ല്ലി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന 'സ്കോ​ളി​യാ​സി​സ്' രോ​ഗ​വും ആ​റ്​ വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ന് പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​ർ മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ത​ള​ർ​ന്നു. അ​രു​ന്ധ​തി​യു​ടെ പി​താ​വും ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് താ​മ​സം. 74 വ​യ​സ്സു​ള്ള പി​താ​വി‍െൻറ ഒ​രു വൃ​ക്ക പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വൃ​ക്ക 10 ശ​ത​മാ​ന​മൊ​ഴി​കെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യി. റെ​ജി​യു​ടെ 19 വ​യ​സ്സു​ള്ള മൂ​ത്ത മ​ക​ൾ 2019ൽ ​ദേ​ശീ​യ ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ജൂ​റി അം​ഗം ആ​യി​രു​ന്നു. അ​രു​ന്ധ​തി ക​വ​യി​ത്രി കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ​ള്ളി​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ മു​റി​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചാ​ണ് റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്കം ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​ത്. സു​മ​ന​സ്സു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൈ​പി​ടി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​കു​ടും​ബം. ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടു​പോ​ലും ഇ​ല്ല. അ​രു​ന്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ എ​സ്.​ബി.​ഐ അ​ടി​മാ​ലി ശാ​ഖ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​മ്പ​ർ: 37593055585, ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​സി: എ​സ്.​ബി.​ഐ.​എ​ൻ 0008588. ഗൂ​ഗ്​​ൾ പേ: 9539308809 (​റെ​ജി ശ​ങ്ക​ർ). Show Full Article

Seven members of the family are seriously ill