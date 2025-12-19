Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightAdimalichevron_rightമാലിന്യ വാഹിനിയായി...
    Adimali
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 2:02 PM IST

    മാലിന്യ വാഹിനിയായി ജില്ലയിലെ പുഴകൾ; ഈ പുഴകളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലണോ ​​?

    text_fields
    bookmark_border
    മാലിന്യ വാഹിനിയായി ജില്ലയിലെ പുഴകൾ; ഈ പുഴകളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലണോ ​​?
    cancel
    camera_alt

    മാ​ങ്കു​ള​ത്ത് പു​ഴ​യി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ മാ​ലി​ന്യം

    Listen to this Article

    അ​ടി​മാ​ലി: ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി താ​ഴ്ന്ന​തോ​ടെ പു​ഴ​യി​ൽ വ​ൻ തോ​തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക്ക പു​ഴ​ക​ളി​ലും കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​താ​ണ​വ​സ്ഥ. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം പു​ഴ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    മാ​ലി​ന്യം അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പു​ഴ​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പു​ഴ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​ക​ഴി​യു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പു​ഴ​യാ​യ പെ​രി​യാ​ർ, മു​തി​ര​പ്പു​ഴ​യാ​ർ, ചി​ന്നാ​ർ, ന​ല്ല ത​ണ്ണി​യാ​ർ, പാ​മ്പ​നാ​ർ, ദേ​വി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ മാ​ലി​ന്യ​വാ​ഹി​നി​യാ​യി മാ​റി. ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം തൊ​ട്ട് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ പു​ഴ​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലും മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ വ്യാ​പ​കം

    അ​ടി​മാ​ലി: ക​ട​ലും കാ​യ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​ണ​കെ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ചെ​ങ്കു​ളം, ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ൽ, ക​ല്ലാ​ർ കു​ട്ടി, പൊ​ന്മു​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ ഡാ​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​താ​യി വി​വി​ധ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്താ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കും. റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റും പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കും തോ​ട്ടി​ലേ​ക്കും ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത് വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ പൊ​ലീ​സാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsRiversDistrictwaste carrier
    News Summary - Rivers in the district are becoming a waste carrier; Should we kill these rivers like this?
    Similar News
    Next Story
    X