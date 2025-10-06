Begin typing your search above and press return to search.
    Adimali
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:51 AM IST

    ദേ​ശീ​യ പാ​ത നിർമാണ നിരോധനം; ഇന്ന് ദേശീയപാത ഉപരോധം

    ദേ​ശീ​യ പാ​ത നിർമാണ നിരോധനം; ഇന്ന് ദേശീയപാത ഉപരോധം
    അ​ടി​മാ​ലി: കൊ​ച്ചി-​ധ​നു​ഷ്കോ​ടി ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ‍യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന്​ മ​ത,സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ടി​മാ​ലി ടൗ​ണി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കും. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സ​മ​ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് സി​റ്റി​ങ്ങി​ലും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ക​ട​ന്ന് പോ​കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് 100 അ​ടി വീ​തി​യി​ൽ റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്കാ​യി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി അ​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഏ​ഴി​ലേ​ക്ക് കേ​സ് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ഭാ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ​ൻ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് മൂ​ന്ന് മാ​സം മു​മ്പ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണം ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. കേ​സി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ഡീ. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ജ്യോ​തി​ലാ​ൽ ഇ​ത് വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഇ​ത് വ​ലി​യ വി​വാ​ദ​മാ​കു​ക​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​രു​വി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം രൂ​ക്ഷ​മാ‍യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ പു​തി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ് മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ‍യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ടു​ത്ത് കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സ​മ​രം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം

    ഇ​തേ​സ​മ​യം, ഹൈ​വേ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ ബ​ഹു​ജ​ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം മു​ത​ൽ വ​ള​രെ വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണ വി​ല​ക്കി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​എം. ബേ​ബി, റ​സാ​ഖ്​ ചൂ​ര​വേ​ലി, പി.​വി. സ്ക​റി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ​രി​യാ​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച്, നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം മു​ത​ൽ അ​ടി​മാ​ലി വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് ച​ക്ര​സ്തം​ഭ​ന സ​മ​രം, അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ സ​മ​രം അ​ട​ക്കം ജി​ല്ല​യി​ലാ​കെ സ​മ​രം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Protests against construction ban on Kochi-Dhanushkodi national highway
