പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി ഹൈറേഞ്ചിൽ നാമമാത്രം

പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി ഹൈറേഞ്ചിൽ നാമമാത്രംtext_fields
അടിമാലി: കെ.എസ്ആർ.ടി.സിയിലെ സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്ര ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയതോതിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. അടിമാലി പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡിലൂടെ കയറിയിറങ്ങുന്ന 120 കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവീസുകളിൽ 26 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഓർഡിനറി. ഇതിൽ കൂടുതലും ദേശീയപാതയിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന അടിമാലി -മൂന്നാർ-കോതമംഗലം മേഖലയിലേക്ക് ഉള്ളതാണ്.
എന്നാൽ ഹൈറേഞ്ചിൽ അടിമാലിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഓടുന്നതുമായ അടിമാലി പണിക്കൻകുടി, അടിമാലി -രാജാക്കാട്, പൂപ്പാറ, അടിമാലി -ചെറുതോണി റൂട്ടുകളിൽ ഓർഡിനറി ബസുകൾ നാമമാത്രയാണ്. അടിമാലി മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഓടുന്നത് അടിമാലി - കല്ലാർകുട്ടി റൂട്ടിലാണ്. ഈ റൂട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ആറ് ഓർഡിനറി ബസുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓർഡറി സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
അടിമാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വഴി സർവീസ് നടത്തുന്ന കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഓർഡിനറി ബസുകളുടെ റൂട്ടും സമയവും
- മൂന്നാർ - അടിമാലി - ആനക്കുളം : രാവിലെ 7.20
- മൂന്നാർ ആലപ്പുഴ : രാവിലെ 7.20
- കോതമംഗലം സൂര്യനെല്ലി : രാവിലെ 7.40
- മൂന്നാർ കോട്ടയം : രാവിലെ എട്ട്
- ആലുവ-പൂപ്പാറ : രാവിലെ എട്ട്
- തൊടുപുഴ -ദേവികുളം : രാവിലെ എട്ട്
- മൂന്നാർ - കുയിലിമല : രാവിലെ 8.20
- ആലുവ -ദേവികുളം : രാവിലെ ഒമ്പത്
- മൂന്നാർ - ആലുവ : രാവിലെ ഒമ്പത്
- എറണാകുളം - പയസ് നഗർ : രാവിലെ 9.40
- കൊടുങ്ങല്ലൂർ -മൂന്നാർ : രാവിലെ 10.20
- ചെറുതോണി - അടിമാലി : രാവിലെ 10.30
- സൂര്യനെല്ലി - എറണാകുളം : രാവിലെ 10.30
- കട്ടപ്പന - മൂവാറ്റുപുഴ : രാവിലെ 10.50
- ദേവികുളം -എറണാകുളം : രാവിലെ 11.20
- സൂര്യനെല്ലി -എറണാകുളം : ഉച്ചക്ക് 12.10
- മൂന്നാർ -കട്ടപ്പന : രാവിലെ 11.30
- അടിമാലി -മുട്ടുകാട് : ഉച്ചക്ക് 12.40
- ദേവികുളം - എറണാകുളം : ഉച്ചക്ക് 12.40
- പൂപ്പാറ -ആലുവ : ഉച്ചക്ക്12.45
- അടിമാലി -കുമളി : ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന്, അഞ്ച്
- ആലുവ -നെടുങ്കണ്ടം : ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.35
- മുട്ടുകാട് - അടിമാലി : വൈകിട്ട് 4.20
- എറണാകുളം -പയസ് നഗർ : വൈകിട്ട് 5.05
- അടിമാലി - തേനി : വൈകിട്ട് 5.30
- അടിമാലി -മൂന്നാർ : വൈകിട്ട് 5.45
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