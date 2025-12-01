Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ​േഫാൺ നോക്കുകുത്തി; ബെല്ലടിമാത്രം;എടുക്കാൻ ആളില്ല

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി, പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലാണ്​ ഫോൺ എ​ടു​ക്കാ​ത്തത്​
    അ​ടി​മാ​ലി: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഫോ​ൺ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. വൈ​ദ്യു​തി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, പൊ​ലീ​സ്, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ. ടി. ​സി, റ​വ​ന്യു, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും വ്യാ​പ​ക ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ലാ​ൻ​ഡ്​ ഫോ​ണു​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. സി.​യു.​ജി ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ജ​നം വി​ളി​ച്ചാ​ൽ എ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ല.

    അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പി​ൽ ആ​ണ് ഏ​റെ ആ​ക്ഷേ​പം. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ്​ ഫോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പൊ​തു​വാ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​നും ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സി.​യു. ജി ​ക​ണ​ക്ഷ​നും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ഓ​രോ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കും സി.​യു. ജി ​സിം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ ഇ​തൊ​ന്നും കി​ട്ടി​ല്ല. എ​സ്. എ​ച്ച്. ഒ ​മാ​ർ​ക്ക് സി.​യു. ജി ​ക​ണ​ക്ഷ​ൻ അ​ല​ർ​ജി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    പി​ന്നീ​ട് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പി​ലാ​ണ്. വീ​ട്ടി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങി​യാ​ലോ, വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ലൈ​നു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്നാ​ലോ ഓ​ഫീ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചാ​ൽ കി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ ഫോ​ണു​ക​ൾ എ​ല്ലാം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണ്. മ​ന​പ്പൂ​ർ​വ്വം സി.​യു . ജി ​സി​മ്മു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം . എ​ന്നാ​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്ത​ക്ക​ളെ വൈ​ദ്യു​തി ബി​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ ഓ​ഫീ​സി​ൽ നി​ന്നും നി​ര​ന്ത​രം വി​ളി​ച്ച് ശ​ല്യം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ലും ലാ​ൻ​ഡ്​ ഫോ​ണു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​രും ത​യാ​റ​ല്ല .

    സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​റി​യാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല.​മൂ​ന്നാ​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഫോ​ൺ എ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും ഫോ​ണെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഒ​രു യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ മൂ​ന്നാ​ർ ടൗ​ണി​ൽ നി​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​യി​ലെ​ത്തി നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഫോ​ൺ വെ​റു​തെ​യി​രു​ന്ന് ബെ​ല്ല​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. അ​ടു​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​രും അ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഫോ​ണെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്താ​ണ് എ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ‘എ​ൻ​ക്വ​യ​റി’​യി​ൽ ആ​ളി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. ഇ​തേ അ​നു​ഭ​വം അ​ടി​മാ​ലി എ​ൻ​ക്വ​യ​റി ഓ​ഫീ​സി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ബ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യേ​ണ്ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ നി​ന്ന് ബ​സ് പു​റ​പ്പെ​ട്ടോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ കാ​ത്ത് നി​ന്ന് അ​ടി​മാ​ലി​ക്കും മൂ​ന്നാ​റി​നും ഏ​റെ നേ​രം വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​രും ഫോ​ണെ​ടു​ത്തി​ല്ല.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ഫോ​ണു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളാ​ക്കി​യ​ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ്. ചി​ര​പ​രി​ചി​ത ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കു​റ​ച്ചൊ​ന്നു​മ​ല്ല ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും അ​റി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളു താ​നും. വി​ളി കു​റ​വാ​യി​ട്ടും റി​ങ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഫോ​ണ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ‘എ​ൻ​ക്വ​യ​റി’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​രെ​യും ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഡി​പ്പോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    Police StationphoneGovernment officeIdukki NewsKSRTC
    X