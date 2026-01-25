Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Adimali
    Posted On
    25 Jan 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 12:12 PM IST

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ കു​ബേ​ര നി​ശ്ച​ലം; ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ വ​ല​വി​രി​ച്ച്​ വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ സം​ഘം

    ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​രി​ലേ​റെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളും വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രു​മാ​ണ്
    ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ കു​ബേ​ര നി​ശ്ച​ലം; ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ വ​ല​വി​രി​ച്ച്​ വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ സം​ഘം
    അ​ടി​മാ​ലി: ഹൈ​റേ​ഞ്ച് വീ​ണ്ടും ബ്ലേ​ഡ് മാ​ഫി​യ​യു​ടെ പി​ടി​യി​ലേ​ക്ക്. ക​ഴു​ത്ത​റ​പ്പ​ന്‍ പ​ലി​ശ​യു​മാ​യി അ​തി​ര്‍ത്തി​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര്‍ ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മേ​ഖ​ല​യും പി​ടി​മു​റു​ക്കി.​ഇ​പ്പോ​ള്‍ ബ്ലേ​ഡി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​രി​ലേ​റെ​യുംa സ്ത്രീ​ക​ളും വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രു​മാ​ണ്. മൈ​ക്രോ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ വാ​യ്പ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ള്ള​പ്പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ 26 മു​ത​ല്‍ 30 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ പ​ലി​ശ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ങ്ങു​ന്ന തു​ക​ക്ക്​ പ​ത്തു​ദി​വ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ള്‍ പ​ത്തു​ശ​ത​മാ​ന​മെ​ന്ന തോ​തി​ല്‍ പ​ലി​ശ​പ്പ​ണം ന​ല്‍ക​ണം.100 ദി​വ​സം, 200 ദി​വ​സം,100 ആ​ഴ്ച, ആ​ഴ്ച എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വാ​യ്പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.​

    സ​ര്‍ക്കാ​ർ ര​ജി​സ്ട്ര​ഷ​നു​ള​ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ 40000 രൂ​പ 100 ആ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് വാ​യ്പ ന​ല്‍കു​ബോ​ള്‍ 1250 രൂ​പ ആ​ദ്യം ത​ന്നെ ഈ​ടാ​ക്കും. 500 രൂ​പ വീ​തം 100 ആ​ഴ്ച പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ബോ​ള്‍ 11250 രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ധി​ക​മാ​യി വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.​ഇ​ത് സ്വ​ക​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടേ​താ​കു​മ്പോ​ള്‍ 15000 മു​ത​ല്‍ 20000 രൂ​പ​വ​രെ​യാ​യി ഉ​യ​രും.തി​രി​ച്ച​ട​വി​ന്റെ ക്ര​മം തെ​റ്റി​യാ​ല്‍ പി​ന്നെ ദി​വ​സ​പ​ലി​ശ​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ തു​ക കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​രു​ന്നു. ബ്ലേ​ഡ് മാ​ഫി​യ​ക്ക്​ മൂ​ക്കു​ക​യ​റി​ടാ​ന്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ കു​ബേ​ര മ​ര​വി​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ല​ഘു ഗ്രാ​മീ​ണ​വാ​യ്പ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘മു​റ്റ​ത്തെ മു​ല്ല’ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി​ട്ടും ബ്ലേ​ഡി​ന് ഇ​ടി​വൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​രാ​തി​കി​ട്ടി​യാ​ല്‍ ഉ​ട​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    കു​ബേ​ര എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ല്‍ മ​ണി​ലെ​ന്‍ഡി​ങ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​ര​മോ പ​ണം​ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​നോ കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ചെ​ക്ക് കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ്ലേ​ഡ് കാ​രു​മു​ണ്ട്.​ പ​ല​കേ​സു​ക​ളി​ലും പ​ണം ന​ല്‍കി​യ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വി​ല്ലാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ന്‍ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ര്‍ക്ക് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി പ​ണം ന​ല്‍കു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ക​യു​ടെ ഇ​ര​ട്ടി ബാ​ങ്ക് വ​ഴി ന​ല്‍കി​യ ശേ​ഷം ഇ​ത് തി​രി​കെ വാ​ങ്ങും പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രേ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​യാ​ള്‍ കേ​സു​മാ​യി പോ​യാ​ല്‍ പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ രേ​ഖ​യാ​ണ് ബ്ലേ​ഡു​കാ​ര്‍ ആ​ദ്യം ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക. കൊ​ടു​ത്ത പ​ണ​മാ​ണ് തി​രി​കെ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ച്ചാ​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ര​നു​മാ​യി കേ​സു​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടാ​മെ​ന്ന ത​ന്ത്ര​വും ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്.​പ​ണം എ​ളു​പ്പം തി​രി​ച്ച് പി​ടി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് വാ​യ്പ ന​ല്‍കാ​ന്‍ കാ​ര​ണം.

    Operation Kubera stalled; High-range loan shark gang busted
