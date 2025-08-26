Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:31 PM IST

    ഗതിമുട്ടിയ ജീവിതങ്ങൾ

    വാ​ഹ​നം എ​ത്തു​ന്ന​ത്​ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കുടി വ​രെ മാ​ത്രം
    ഗതിമുട്ടിയ ജീവിതങ്ങൾ
    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ തോ​ടി​ന്​ കു​റു​കെ​യു​ള്ള പാ​ലം

    അ​ടി​മാ​ലി: ഒ​രു നാ​ടി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം ഗ​താ​ഗ​ത​സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സ്ഥ​​ല​​മോ എ​ന്ന്​ കാ​ണു​ന്ന​വ​ർ മൂ​ക്ക​ത്ത്​ വി​ര​ൽ വെ​ച്ച്​ പോ​കും. മൂ​ന്നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 34 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    16 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ പെ​ട്ടി​മു​ടി​യി​ൽ വ​രെ വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​മു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സൊ​സൈ​റ്റി​കു​ടി വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വാ​ഹ​നം എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. പെ​ട്ടി​മു​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ല്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ്​ റോ​ഡു​ണ്ട്. ബാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന 14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡ് മ​ണ്‍പാ​ത​യാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളും പാ​ട​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് അ​ഞ്ച്​ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി. മൂ​ന്നു കോ​ടി​യോ​ളം മു​ട​ക്കി​യി​ട്ടും റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം എ​ങ്ങു​മെ​ത്താ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    റോ​ഡു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം അ​തി​സാ​ഹ​സി​ക​വു​മാ​ണ്. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ റോ​ഡ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ത​ക​ര്‍ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ഈ ​റോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ലേ അ​ൽ​പം ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. കാ​ൽ​ന​ട​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​മാ​യ ആ​ന​കു​ളം പാ​ത​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​നം​വ​കു​പ്പ് ത​ട​സ്സം മൂ​ലം റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    26 ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​സ്ഥ​ന​മാ​യ സോ​സൈ​റ്റി​കു​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​രോ ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം ദു​ർ​ഘ​ട പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യ​ണം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ടാ​റി​ട്ട റോ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി. 10ലേ​റെ പു​ഴ​കു​ളും നി​ര​വ​ധി തോ​ടു​ക​ളു​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പു​ഴ​ക​ള്‍ക്ക് കു​റു​കെ ര​ണ്ട് കോ​ണ്‍ഗ്രീ​റ്റ് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​പാ​ക​ത​മൂ​ലം ഒ​രു പാ​ലം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ള്ളൂ. ഇ​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ ത​ന്നെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ. ഈ​റ്റ​യും മു​ള​യും കാ​ട്ടു​വ​ള്ളി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 30ലേ​റെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ പു​ഴ​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പാ​ത​ക​ൾ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം. ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം ഓ​ഫ് റോ​ഡി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ മാ​ത്രം.

