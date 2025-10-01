Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Adimali
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 11:12 AM IST

    ആ'ശങ്ക' അകലുന്നു; ഇരുമ്പുപാലത്ത് ആധുനിക ശുചിമുറി ഒരുങ്ങുന്നു

    നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ
    ആ‘ശങ്ക’ അകലുന്നു; ഇരുമ്പുപാലത്ത് ആധുനിക ശുചിമുറി ഒരുങ്ങുന്നു
    ഇ​രു​മ്പു​പാ​ല​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന കം​ഫ​ർ​ട്ട്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    അ​ടി​മാ​ലി: ഇ​രു​മ്പു​പാ​ല​ത്ത്​ പൊ​തു​ശു​ചി​മു​റി വേ​ണ​മെ​ന്ന വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം സ​ഫ​ല​മാ​കു​ന്നു. അ​ടി​മാ​ലി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ട​ക്കി​യാ​ണ്​ ടൗ​ണി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് ആ​ധു​നി​ക ശു​ചി​മു​റി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ടേ​റെ ബാ​ങ്കു​ക​ളും ഇ​രു​മ്പു​പാ​ല​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടി​മാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ടൗ​ണും ആ​ണി​ത്. പ​ഴ​മ്പി​ളി​ച്ചാ​ൽ, ഒ​ഴു​വ​ത്ത​ടം, പ​ടി​ക്ക​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഇ​രു​മ്പു​പാ​ലം.

    ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​യ ഇ​വി​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും ശു​ചി​മു​റി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ശു​ചി​മു​റി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ ദു​രി​ത​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി, എം.​എ. അ​ൻ​സാ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​രു​മ്പു​പാ​ല​ത്ത് ശു​ചി​മു​റി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​വി​യാ​ർ പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് മൂ​ന്ന്​ നി​ല​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം.

    TAGS:public toiletsIdukki newsToilet built
