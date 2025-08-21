Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Aug 2025 2:34 PM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 2:34 PM IST

    ഇടമലക്കുടിയിൽ നിർമാണം നിലച്ച് നൂറ്റമ്പതിലേറെ വീടുകൾ

    വി​വി​ധ ധ​ന​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളാ​ണി​ത്
    ഇടമലക്കുടിയിൽ നിർമാണം നിലച്ച് നൂറ്റമ്പതിലേറെ വീടുകൾ
    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ൾ

    അ​ടി​മാ​ലി: ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ലൈ​ഫ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 131 വീ​ടു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ഴും വീ​ടെ​ന്ന സ്വ​പ്നം പൂ​വ​ണി​യാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ആ​യി​ര​ത്തി​ൽ താ​ഴെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഇ​വി​ടെ അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പു​ള​ള വീ​ടു​ക​ളെ​ന്ന​ത് വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്.

    മാ​റി​വ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ​യും ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി നി​ർ​മാ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത​ത്.

    Idukki News House Construction idamalakudi Construction Delay
