Madhyamam
    Adimali
    25 Jan 2026 12:04 PM IST
    date_range 25 Jan 2026 12:04 PM IST

    ദേശീയപാത നിർമാണ നിരോധനം; തുടർസമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹൈവേ സംരക്ഷണ സമിതി

    നി​ർ​മാ​ണം സ്തം​ഭി​ച്ചി​ട്ട് ആ​റു​മാ​സം പി​ന്നി​ടു​ന്നു
    ദേശീയപാത നിർമാണ നിരോധനം; തുടർസമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹൈവേ സംരക്ഷണ സമിതി
    അ​ടി​മാ​ലി: ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മ​രം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ദേ​ശീ​യ പാ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി. നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം മു​ത​ൽ വാ​ള​റ​വ​രെ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം സ്തം​ഭി​ച്ചി​ട്ട് ആ​റു​മാ​സം പി​ന്നി​ടു​ന്നു.

    ഈ ​ഭാ​ഗം വ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ തെ​റ്റാ​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 11നാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്തി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം തി​രു​ത്തി ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ മു​ഖേ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യ​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളും കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മീ​പ​നം മൂ​ലം റോ​ഡി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ വീ​ണ്ടും മൂ​ന്നു​മാ​സം കൂ​ടി പി​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മൂ​ന്നു പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് റ​വ​ന്യൂ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. റ​വ​ന്യൂ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കു​റി​പ്പെ​ഴു​തി മ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ഹൈ​വേ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടി​ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 10 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാം എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ർ​സ​മ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഹ​ർ​ത്താ​ലു​ക​ൾ, വ​ഴി​ത​ട​യ​ൽ സ​മ​രം, നാ​ല്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും മു​ട​ങ്ങാ​തെ​യു​ള്ള രാ​പ്പ​ക​ൽ സ​മ​രം എ​ന്നി​വ വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ​രം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 28ന് ​ദേ​വി​കു​ളം ഇ​ടു​ക്കി താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രു​ടെ​യും ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം ആ​ന​ച്ചാ​ലി​ൽ ചേ​രു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എം. ബേ​ബി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​സാ​ഖ്​ ചൂ​ര​വേ​ലി, കെ.​കെ. രാ​ജ​ൻ ഡ​യ​സ് പു​ല്ല​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

